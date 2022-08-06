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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 лип, 2024 17:33
osafly написав:
Полтора года назад,можно было за 50К купить 3 биткоина и уже через год с небольшим,это было бы 200К+ Я уже не говорю за эфир или Солану с 50К-был бы 1 million $ Но там же надо разбираться,графики смотреть,анализировать рынок...иметь стальные шары и не быть припадошным додиком..
Все життя згадую як я тиждень помайнив Біток в 2012 і забив. А потім в 2017 продав...
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