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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 923924925926
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 17:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  osafly написав:Полтора года назад,можно было за 50К купить 3 биткоина и уже через год с небольшим,это было бы 200К+ Я уже не говорю за эфир или Солану с 50К-был бы 1 million $ Но там же надо разбираться,графики смотреть,анализировать рынок...иметь стальные шары и не быть припадошным додиком..


Все життя згадую як я тиждень помайнив Біток в 2012 і забив. А потім в 2017 продав...
Дюрі-бачі
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