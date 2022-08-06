Додано: Суб 27 лип, 2024 22:34

akurt написав: Якби знав де впаду, то й соломки б підстелив.

Якби кури не заклювали, то ще живий би був.

Якби все одно, то лазили б у вікно, а то дверей шукають..

Дійсно є така цікава гілка - там люди чесно називають точні дати - до години і хвилини, коли Біткоїн буде стрибати уверх, а коли треба зливати все все все - всі 0,01 Біткоїна. Якби знав де впаду, то й соломки б підстелив.Якби кури не заклювали, то ще живий би був.Якби все одно, то лазили б у вікно, а то дверей шукають..Дійсно є така цікава гілка - там люди чесно називають точні дати - до години і хвилини, коли Біткоїн буде стрибати уверх, а коли треба зливати все все все - всі 0,01 Біткоїна.

akurt,для этого есть графики...Анализ..Построение и чтение фигур рынка.Но вы же умничали с месяц назад,называя это "угадыванием цены биткоина" Те дятлы которые пытаются угадывать,как правило теряют свои деньги и таких-95%(согласно статистике)Но биткоин торговать,не так уж и сложно,по сравнению с мусорными альткоинами..Но вы же запричитали-кто,где,чего не посоветовал и не привел возможностей кратно увеличить капитал..Я вам привел..Причем гораздо быстрее,чем на турецкой недвиге.Даже сейчас-колоссальные возможности.Рынок стоит на пороге взрыва и дальнейшего бума..Но всем ссыкотно....То что вы попали на дно недвиги-это просто стечение обстоятельств особенно за последние пару лет,как началась война в Украине и тысячи оленей,ломанулись искать убежища от диктаторских режимов...в Украине-в том числе.Вот и вся формула "счастья" Здохнет один,выкинут другого утырка(а лучше распять в трусиках) и все "чудеса" сойдут на нет...Но,события с землетрясением в прошлом году,показали насколько "хрупка и опасна" инвестиция в турецкую недвигу.Как оказалось,строить нормально,турки "не умеют".Вернее умеют,но коррупция оказалась-не хуже чем в Украине.Пренебрежение сейсмической устойчивостью конструкций и пр и пр..Говно бетон...Взятки-откаты.В итоге-сплошные руины и тысячи жертв.Так что,50К могут легко превратиться в 0...еще и жизни лишиться.И Анталия,находится в такой же сейсмической активности,как впрочем вся Турция без исключения.Вся абсолютно.