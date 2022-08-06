Все життя згадую як я тиждень помайнив Біток в 2012 і забив. А потім в 2017 продав...
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Додано: Суб 27 лип, 2024 17:33
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Все життя згадую як я тиждень помайнив Біток в 2012 і забив. А потім в 2017 продав...
Додано: Суб 27 лип, 2024 22:34
akurt,для этого есть графики...Анализ..Построение и чтение фигур рынка.Но вы же умничали с месяц назад,называя это "угадыванием цены биткоина" Те дятлы которые пытаются угадывать,как правило теряют свои деньги и таких-95%(согласно статистике)
Но биткоин торговать,не так уж и сложно,по сравнению с мусорными альткоинами..Но вы же запричитали-кто,где,чего не посоветовал и не привел возможностей кратно увеличить капитал..Я вам привел..Причем гораздо быстрее,чем на турецкой недвиге.Даже сейчас-колоссальные возможности.Рынок стоит на пороге взрыва и дальнейшего бума..Но всем ссыкотно....
То что вы попали на дно недвиги-это просто стечение обстоятельств особенно за последние пару лет,как началась война в Украине и тысячи оленей,ломанулись искать убежища от диктаторских режимов...в Украине-в том числе.Вот и вся формула "счастья" Здохнет один,выкинут другого утырка(а лучше распять в трусиках ) и все "чудеса" сойдут на нет...
Но,события с землетрясением в прошлом году,показали насколько "хрупка и опасна" инвестиция в турецкую недвигу.Как оказалось,строить нормально,турки "не умеют".Вернее умеют,но коррупция оказалась-не хуже чем в Украине.Пренебрежение сейсмической устойчивостью конструкций и пр и пр..Говно бетон...Взятки-откаты.В итоге-сплошные руины и тысячи жертв.Так что,50К могут легко превратиться в 0...еще и жизни лишиться.И Анталия,находится в такой же сейсмической активности,как впрочем вся Турция без исключения.Вся абсолютно.
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