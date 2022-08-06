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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 923924925926
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 17:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  osafly написав:Полтора года назад,можно было за 50К купить 3 биткоина и уже через год с небольшим,это было бы 200К+ Я уже не говорю за эфир или Солану с 50К-был бы 1 million $ Но там же надо разбираться,графики смотреть,анализировать рынок...иметь стальные шары и не быть припадошным додиком..


Все життя згадую як я тиждень помайнив Біток в 2012 і забив. А потім в 2017 продав...
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 22:34

  akurt написав:Якби знав де впаду, то й соломки б підстелив.
Якби кури не заклювали, то ще живий би був.
Якби все одно, то лазили б у вікно, а то дверей шукають..
Дійсно є така цікава гілка - там люди чесно називають точні дати - до години і хвилини, коли Біткоїн буде стрибати уверх, а коли треба зливати все все все - всі 0,01 Біткоїна.


akurt,для этого есть графики...Анализ..Построение и чтение фигур рынка.Но вы же умничали с месяц назад,называя это "угадыванием цены биткоина" Те дятлы которые пытаются угадывать,как правило теряют свои деньги и таких-95%(согласно статистике)
Но биткоин торговать,не так уж и сложно,по сравнению с мусорными альткоинами..Но вы же запричитали-кто,где,чего не посоветовал и не привел возможностей кратно увеличить капитал..Я вам привел..Причем гораздо быстрее,чем на турецкой недвиге.Даже сейчас-колоссальные возможности.Рынок стоит на пороге взрыва и дальнейшего бума..Но всем ссыкотно....
То что вы попали на дно недвиги-это просто стечение обстоятельств особенно за последние пару лет,как началась война в Украине и тысячи оленей,ломанулись искать убежища от диктаторских режимов...в Украине-в том числе.Вот и вся формула "счастья" Здохнет один,выкинут другого утырка(а лучше распять в трусиках :lol: ) и все "чудеса" сойдут на нет...
Но,события с землетрясением в прошлом году,показали насколько "хрупка и опасна" инвестиция в турецкую недвигу.Как оказалось,строить нормально,турки "не умеют".Вернее умеют,но коррупция оказалась-не хуже чем в Украине.Пренебрежение сейсмической устойчивостью конструкций и пр и пр..Говно бетон...Взятки-откаты.В итоге-сплошные руины и тысячи жертв.Так что,50К могут легко превратиться в 0...еще и жизни лишиться.И Анталия,находится в такой же сейсмической активности,как впрочем вся Турция без исключения.Вся абсолютно.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 08:06

osafly Є таке загальновідоме правило критикуєш - пропонуй, в яку закордонну нерухомість Ви вклали зароблений на крипту 1 млн. долларів США? Чи плануєте? Ну з хоч якоюсь аргументацією, цікаво було б послухати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 10:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Я вклався в Угорщину, бо в тому регіоні планується будівництво 2х заводів, як мені сказали. Орбан падла, але дуже хитра падла, цмудить одразу декілька сісьок - і ЄС, і з Трампом кращий друг, і пуйла не цурається, але головне подружився з Сі і Китай зараз планує там будувати декілька інфраструктурних проектів
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 10:46

  The_Rebel написав:Я вклався в Угорщину, бо в тому регіоні планується будівництво 2х заводів, як мені сказали. Орбан падла, але дуже хитра падла, цмудить одразу декілька сісьок - і ЄС, і з Трампом кращий друг, і пуйла не цурається, але головне подружився з Сі і Китай зараз планує там будувати декілька інфраструктурних проектів

А яка місцина хоч?

Почитав, таки собі троянській кінь в занепад ЄС
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... mlrd-ievro
Можливо в ЄС зрозуміють до чого це все йде, і виженуть Венгрію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 11:05

  The_Rebel написав:Я вклався в Угорщину, бо в тому регіоні планується будівництво 2х заводів, як мені сказали. Орбан падла, але дуже хитра падла, цмудить одразу декілька сісьок - і ЄС, і з Трампом кращий друг, і пуйла не цурається, але головне подружився з Сі і Китай зараз планує там будувати декілька інфраструктурних проектів


Вітання !
Вибір ,звісно, не банальний, тому заслоговує окремої поваги :mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 11:59

fox767676 BIGor
Просто якщо виключити за рамки політику Орбана, то мені дуже імпонує акцент на електроавтомобілі в Угорщині.
Китай допоможе стати Угорщині лідером в Європі з виробництва батарей: https://autoporady.com/ugorshhyna-stala-czentrom-z-vyrobnycztva-akumulyatornyh-batarej-u-yevropi/
А також буде конкуренція Теслі в Німеччині, бо BYD планує збудувати там свій завод з виробництва автомобілів: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3803881-kitajskij-avtogigant-byd-zbudue-v-ugorsini-svij-persij-evropejskij-zavod.html
Перспективним, на мою думку, є район біля кордону з Сербією, бо його зараз активно розвивають і він буде входити в "китайський шлях", при цьому там ще не такі захмарні ціни як на заході країни. Я взяв трохи східніше цього району, просто попався хороший варіант з ремонтом. Але подумую ще над "каваліркою" десь в районі Сегеду/Дебрецена
The_Rebel
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