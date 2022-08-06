Все життя згадую як я тиждень помайнив Біток в 2012 і забив. А потім в 2017 продав...
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Додано: Суб 27 лип, 2024 17:33
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Все життя згадую як я тиждень помайнив Біток в 2012 і забив. А потім в 2017 продав...
Додано: Суб 27 лип, 2024 22:34
akurt,для этого есть графики...Анализ..Построение и чтение фигур рынка.Но вы же умничали с месяц назад,называя это "угадыванием цены биткоина" Те дятлы которые пытаются угадывать,как правило теряют свои деньги и таких-95%(согласно статистике)
Но биткоин торговать,не так уж и сложно,по сравнению с мусорными альткоинами..Но вы же запричитали-кто,где,чего не посоветовал и не привел возможностей кратно увеличить капитал..Я вам привел..Причем гораздо быстрее,чем на турецкой недвиге.Даже сейчас-колоссальные возможности.Рынок стоит на пороге взрыва и дальнейшего бума..Но всем ссыкотно....
То что вы попали на дно недвиги-это просто стечение обстоятельств особенно за последние пару лет,как началась война в Украине и тысячи оленей,ломанулись искать убежища от диктаторских режимов...в Украине-в том числе.Вот и вся формула "счастья" Здохнет один,выкинут другого утырка(а лучше распять в трусиках ) и все "чудеса" сойдут на нет...
Но,события с землетрясением в прошлом году,показали насколько "хрупка и опасна" инвестиция в турецкую недвигу.Как оказалось,строить нормально,турки "не умеют".Вернее умеют,но коррупция оказалась-не хуже чем в Украине.Пренебрежение сейсмической устойчивостью конструкций и пр и пр..Говно бетон...Взятки-откаты.В итоге-сплошные руины и тысячи жертв.Так что,50К могут легко превратиться в 0...еще и жизни лишиться.И Анталия,находится в такой же сейсмической активности,как впрочем вся Турция без исключения.Вся абсолютно.
Додано: Нед 28 лип, 2024 08:06
osafly Є таке загальновідоме правило критикуєш - пропонуй, в яку закордонну нерухомість Ви вклали зароблений на крипту 1 млн. долларів США? Чи плануєте? Ну з хоч якоюсь аргументацією, цікаво було б послухати.
Додано: Нед 28 лип, 2024 10:38
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Я вклався в Угорщину, бо в тому регіоні планується будівництво 2х заводів, як мені сказали. Орбан падла, але дуже хитра падла, цмудить одразу декілька сісьок - і ЄС, і з Трампом кращий друг, і пуйла не цурається, але головне подружився з Сі і Китай зараз планує там будувати декілька інфраструктурних проектів
Додано: Нед 28 лип, 2024 10:46
А яка місцина хоч?
Почитав, таки собі троянській кінь в занепад ЄС
Можливо в ЄС зрозуміють до чого це все йде, і виженуть Венгрію.
Додано: Нед 28 лип, 2024 11:05
Вітання !
Вибір ,звісно, не банальний, тому заслоговує окремої поваги
Додано: Нед 28 лип, 2024 11:59
fox767676 BIGor
Просто якщо виключити за рамки політику Орбана, то мені дуже імпонує акцент на електроавтомобілі в Угорщині.
Китай допоможе стати Угорщині лідером в Європі з виробництва батарей:
А також буде конкуренція Теслі в Німеччині, бо BYD планує збудувати там свій завод з виробництва автомобілів:
Перспективним, на мою думку, є район біля кордону з Сербією, бо його зараз активно розвивають і він буде входити в "китайський шлях", при цьому там ще не такі захмарні ціни як на заході країни. Я взяв трохи східніше цього району, просто попався хороший варіант з ремонтом. Але подумую ще над "каваліркою" десь в районі Сегеду/Дебрецена
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