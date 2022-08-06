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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 лип, 2024 14:54
BIGor написав:The_Rebel
не розглядуєте варіант, що Орбана вигонять, і Угорщина залишиться без китайських заводів, але з величезними боргами?
Ситуація нагадує пізнього Яника - той теж нагрібав кредитів у ворогів, як востаннє.
Не тільки розглядаю, а і надіюся, що скоро його час спливе. Вже є досить міцна опозиція в лиці Мадьяра, який недавно був в Україні та висловив свою підтримку. Але не думаю, що Китай своє упустить. Навпаки, засилля Китаю - це гарантія, що Путін туди свої граблі не запустить. Тому що проекти Китаю - це по суті антагонізм до проектів росії (зелена енергетика проти вуглецевої та атомної)
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Додано: Нед 28 лип, 2024 20:42
BIGor написав:osafly
, повторю для "особо обдарованих", є таке загальновідоме правило критикуєш - пропонуй
, в яку закордонну нерухомість Ви вклали зароблений на крипту 1 млн. долларів США? Чи плануєте? Ну з хоч якоюсь аргументацією, цікаво було б послухати.
BIGor-Вы аутист,или просто....не буду вдаваться в подробности.Перечитываем последние пару страниц форума,если не доходит до нужного места-обращаемся к врачам...Я не врач-сразу предупреждаю...Ко мне не нужно обращаться...Таблетки я не прописываю...
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