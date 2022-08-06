RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 08:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ердоган вирішив повоювати з Ізраїлем, між Ізраїлю пригрозив Ердогану долею хусейна)
Акурта чекають цікаві часи)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1456
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:29

  cherchiltank написав:Ердоган вирішив повоювати з Ізраїлем, між Ізраїлю пригрозив Ердогану долею хусейна)
Акурта чекають цікаві часи)


Вы "ничиво не понимаите" :lol: От таких заявлений "императора" недвижимость будет "тока дорожать" как доллар к лире,в 12раз с 2016г...Тоже самое будет и с недвигой. Великий комбинатор Вам сейчас развернет графики дорожая и перспективы Нью Васюков к 2030г..Если конечно евреи ятаган в одно место не запхнут к тому времени :D
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 29.05.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:36

В Туреччині облікова ставка 50 відсотків - буде або бунт або війна
cherchiltank
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1456
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 924925926927
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2485, 2486, 2487
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24869 16641081
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2024 10:46
Amethyst
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1002, 1003, 1004
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10034 6306508
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2024 10:03
Ой+
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382302
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3047)
29.07.2024 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.