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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 лип, 2024 08:57
Ердоган вирішив повоювати з Ізраїлем, між Ізраїлю пригрозив Ердогану долею хусейна)
Акурта чекають цікаві часи)
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cherchiltank
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Додано: Пон 29 лип, 2024 10:29
cherchiltank написав:
Ердоган вирішив повоювати з Ізраїлем, між Ізраїлю пригрозив Ердогану долею хусейна)
Акурта чекають цікаві часи)
Вы "ничиво не понимаите"
От таких заявлений "императора" недвижимость будет "тока дорожать" как доллар к лире,в 12раз с 2016г...Тоже самое будет и с недвигой. Великий комбинатор Вам сейчас развернет графики дорожая и перспективы Нью Васюков к 2030г..Если конечно евреи ятаган в одно место не запхнут к тому времени
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Додано: Пон 29 лип, 2024 10:36
В Туреччині облікова ставка 50 відсотків - буде або бунт або війна
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cherchiltank
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