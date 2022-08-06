Додано: Пон 29 лип, 2024 12:45

Будьте простіше, бо є ж знаменитий ключ для вирішення багатьох світових проблем:

"Восток - дело тонкое!" (с)

"Говорити" - "думати" - "робити" - зовсім різні дієслова.

Дві з трьох названих вами країн не відносяться до поняття "Восток".

Ну і кому як не Вам краще інших знати, що Австро-Угорська імперія, яка припинила існування 106 років тому, Османська імперія, яка припинила існування 101 рік тому, та дві імперії, які в наші дні ВІДРОДЖУЮТЬСЯ - це зовсім різні речі.

І географічно, і економічно, і ментально.



Чисто історично: Туреччині вистачило розуму не вплутатися ніяким боком (!) у Другу світову війну, вистачило розуму не пропустити на прохання німецького керівництва транзитом війська на Кавказ, а також вистачило розуму не дозволити керівництву "совєтів" будувати військову базу в протоці Дарданелли. Туреччині виставило розуму ще в 1952 році (!) увійти в НАТО. Туреччині вистачило розуму досить коректно вирішити питання з Грецією, яка захапала в 2022 році всі острови Середземного моря. Туреччині вистачило розуму в конфлікті "Ізраїль-Палестина" просто провести один мітинг держслужбовців. А далі - НІЯК не втручатися. Один день один раз вчителі шкіл помахали транспарантами. Круто ж! Мудро ж!

Чисто ментально: дуже сумна доля колишніх імператорів всіх названих вами колишніх імперій, крім Османської: колишньої імператора Австро-Угорської імперії відправили примусово на заслання на острів Мадейра, де він і помер через 100 днів; колишнього імператора московії розстріляли разом з усіма родичами, вкрай сумна доля останнього китайського імператора.

А ось всю родину останнього імператора Османської імперії - а там разом всіх налічувалося близько 350 осіб - просто вислали з країни.

"Восток - дело тонкое!" (с)