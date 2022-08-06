Ердоган вирішив повоювати з Ізраїлем, між Ізраїлю пригрозив Ердогану долею хусейна)
Акурта чекають цікаві часи)
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Додано: Пон 29 лип, 2024 08:57
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ердоган вирішив повоювати з Ізраїлем, між Ізраїлю пригрозив Ердогану долею хусейна)
Акурта чекають цікаві часи)
Додано: Пон 29 лип, 2024 10:29
Вы "ничиво не понимаите" От таких заявлений "императора" недвижимость будет "тока дорожать" как доллар к лире,в 12раз с 2016г...Тоже самое будет и с недвигой. Великий комбинатор Вам сейчас развернет графики дорожая и перспективы Нью Васюков к 2030г..Если конечно евреи ятаган в одно место не запхнут к тому времени
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:37
Ну хоч клавіша "пробіл" запрацювала на клавіатурі - хоч якесь досягнення в житті...
Нарешті можна набрати відповідь на запитання:
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:43
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Гра у імперію, велич, можемо повторити і т.п., зазвичай дуже дорого коштують економіці та суспільству і нічим добрим не закінчується. А це саме те чим зараз займаються мордор, Туреччина і ось-ось почне Китай.
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:45
Будьте простіше, бо є ж знаменитий ключ для вирішення багатьох світових проблем:
"Восток - дело тонкое!" (с)
"Говорити" - "думати" - "робити" - зовсім різні дієслова.
Дві з трьох названих вами країн не відносяться до поняття "Восток".
Ну і кому як не Вам краще інших знати, що Австро-Угорська імперія, яка припинила існування 106 років тому, Османська імперія, яка припинила існування 101 рік тому, та дві імперії, які в наші дні ВІДРОДЖУЮТЬСЯ - це зовсім різні речі.
І географічно, і економічно, і ментально.
Чисто історично: Туреччині вистачило розуму не вплутатися ніяким боком (!) у Другу світову війну, вистачило розуму не пропустити на прохання німецького керівництва транзитом війська на Кавказ, а також вистачило розуму не дозволити керівництву "совєтів" будувати військову базу в протоці Дарданелли. Туреччині виставило розуму ще в 1952 році (!) увійти в НАТО. Туреччині вистачило розуму досить коректно вирішити питання з Грецією, яка захапала в 2022 році всі острови Середземного моря. Туреччині вистачило розуму в конфлікті "Ізраїль-Палестина" просто провести один мітинг держслужбовців. А далі - НІЯК не втручатися. Один день один раз вчителі шкіл помахали транспарантами. Круто ж! Мудро ж!
Чисто ментально: дуже сумна доля колишніх імператорів всіх названих вами колишніх імперій, крім Османської: колишньої імператора Австро-Угорської імперії відправили примусово на заслання на острів Мадейра, де він і помер через 100 днів; колишнього імператора московії розстріляли разом з усіма родичами, вкрай сумна доля останнього китайського імператора.
А ось всю родину останнього імператора Османської імперії - а там разом всіх налічувалося близько 350 осіб - просто вислали з країни.
"Восток - дело тонкое!" (с)
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