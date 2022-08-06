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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 08:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ердоган вирішив повоювати з Ізраїлем, між Ізраїлю пригрозив Ердогану долею хусейна)
Акурта чекають цікаві часи)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:29

  cherchiltank написав:Ердоган вирішив повоювати з Ізраїлем, між Ізраїлю пригрозив Ердогану долею хусейна)
Акурта чекають цікаві часи)


Вы "ничиво не понимаите" :lol: От таких заявлений "императора" недвижимость будет "тока дорожать" как доллар к лире,в 12раз с 2016г...Тоже самое будет и с недвигой. Великий комбинатор Вам сейчас развернет графики дорожая и перспективы Нью Васюков к 2030г..Если конечно евреи ятаган в одно место не запхнут к тому времени :D
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:36

В Туреччині облікова ставка 50 відсотків - буде або бунт або війна
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:37

  osafly написав:Вы "ничиво не понимаите" :lol: От таких заявлений "императора" недвижимость будет "тока дорожать" как доллар к лире,в 12раз с 2016г...Тоже самое будет и с недвигой. Великий комбинатор Вам сейчас развернет графики дорожая и перспективы Нью Васюков к 2030г..Если конечно евреи ятаган в одно место не запхнут к тому времени :D

Ну хоч клавіша "пробіл" запрацювала на клавіатурі - хоч якесь досягнення в житті...
Нарешті можна набрати відповідь на запитання:
  BIGor написав:osafly Є таке загальновідоме правило критикуєш - пропонуй, в яку закордонну нерухомість Ви вклали зароблений на крипту 1 млн. долларів США? Чи плануєте? Ну з хоч якоюсь аргументацією, цікаво було б послухати.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Гра у імперію, велич, можемо повторити і т.п., зазвичай дуже дорого коштують економіці та суспільству і нічим добрим не закінчується. А це саме те чим зараз займаються мордор, Туреччина і ось-ось почне Китай.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:45

Будьте простіше, бо є ж знаменитий ключ для вирішення багатьох світових проблем:
"Восток - дело тонкое!" (с)
"Говорити" - "думати" - "робити" - зовсім різні дієслова.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 29 лип, 2024 22:19, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:09

Kraków- Ruczaj 🌿
✅51 m2
✅2 balkony
✅Piętro 2/3
✅Zamknięte osiedle
✅2 miejsca parkingowe naziemne
Cena: 635 000zł

12500 за квадрат на Ручаю. Дешевій розпочато!

В той же час людині на пошук ділянки під забудову в моїх іпєнях в бюджеті 20000 зл. за сотку усі відповіли, що більш реальною ціною є 100 000.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:02

  Gastarbaiter написав:
Kraków- Ruczaj 🌿
✅51 m2
✅2 balkony
✅Piętro 2/3
✅Zamknięte osiedle
✅2 miejsca parkingowe naziemne
Cena: 635 000zł

12500 за квадрат на Ручаю. Дешевій розпочато!

В той же час людині на пошук ділянки під забудову в моїх іпєнях в бюджеті 20000 зл. за сотку усі відповіли, що більш реальною ціною є 100 000.

І по 10 за метр проскакують. Але і зникають так швидко, що не встигаєш додзвонитись)
gonchik74
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