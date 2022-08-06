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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 лип, 2024 08:57
Ердоган вирішив повоювати з Ізраїлем, між Ізраїлю пригрозив Ердогану долею хусейна)
Акурта чекають цікаві часи)
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cherchiltank
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Додано: Пон 29 лип, 2024 10:29
cherchiltank написав:
Ердоган вирішив повоювати з Ізраїлем, між Ізраїлю пригрозив Ердогану долею хусейна)
Акурта чекають цікаві часи)
Вы "ничиво не понимаите"
От таких заявлений "императора" недвижимость будет "тока дорожать" как доллар к лире,в 12раз с 2016г...Тоже самое будет и с недвигой. Великий комбинатор Вам сейчас развернет графики дорожая и перспективы Нью Васюков к 2030г..Если конечно евреи ятаган в одно место не запхнут к тому времени
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osafly
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Додано: Пон 29 лип, 2024 10:36
В Туреччині облікова ставка 50 відсотків - буде або бунт або війна
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cherchiltank
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:37
osafly написав:
Вы "ничиво не понимаите"
От таких заявлений "императора" недвижимость будет "тока дорожать" как доллар к лире,в 12раз с 2016г...Тоже самое будет и с недвигой. Великий комбинатор Вам сейчас развернет графики дорожая и перспективы Нью Васюков к 2030г..Если конечно евреи ятаган в одно место не запхнут к тому времени
Ну хоч клавіша "пробіл" запрацювала на клавіатурі - хоч якесь досягнення в житті...
Нарешті можна набрати відповідь на запитання:
BIGor написав:osafly
Є таке загальновідоме правило критикуєш - пропонуй
, в яку закордонну нерухомість Ви вклали зароблений на крипту 1 млн. долларів США? Чи плануєте? Ну з хоч якоюсь аргументацією, цікаво було б послухати.
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akurt
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2
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:43
Гра у імперію, велич, можемо повторити і т.п., зазвичай дуже дорого коштують економіці та суспільству і нічим добрим не закінчується. А це саме те чим зараз займаються мордор, Туреччина і ось-ось почне Китай.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:45
Будьте простіше, бо є ж знаменитий ключ для вирішення багатьох світових проблем:
"Восток - дело тонкое!" (с)
"Говорити" - "думати" - "робити" - зовсім різні дієслова.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 29 лип, 2024 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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2
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:09
Kraków- Ruczaj 🌿
✅51 m2
✅2 balkony
✅Piętro 2/3
✅Zamknięte osiedle
✅2 miejsca parkingowe naziemne
Cena: 635 000zł
12500 за квадрат на Ручаю. Дешевій розпочато!
В той же час людині на пошук ділянки під забудову в моїх іпєнях в бюджеті 20000 зл. за сотку усі відповіли, що більш реальною ціною є 100 000.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 30 лип, 2024 18:02
Gastarbaiter написав:
Kraków- Ruczaj 🌿
✅51 m2
✅2 balkony
✅Piętro 2/3
✅Zamknięte osiedle
✅2 miejsca parkingowe naziemne
Cena: 635 000zł
12500 за квадрат на Ручаю. Дешевій розпочато!
В той же час людині на пошук ділянки під забудову в моїх іпєнях в бюджеті 20000 зл. за сотку усі відповіли, що більш реальною ціною є 100 000.
І по 10 за метр проскакують. Але і зникають так швидко, що не встигаєш додзвонитись)
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gonchik74
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