Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Ердоган вирішив повоювати з Ізраїлем, між Ізраїлю пригрозив Ердогану долею хусейна) Акурта чекають цікаві часи)
Вы "ничиво не понимаите" От таких заявлений "императора" недвижимость будет "тока дорожать" как доллар к лире,в 12раз с 2016г...Тоже самое будет и с недвигой. Великий комбинатор Вам сейчас развернет графики дорожая и перспективы Нью Васюков к 2030г..Если конечно евреи ятаган в одно место не запхнут к тому времени
osafly написав:Вы "ничиво не понимаите" От таких заявлений "императора" недвижимость будет "тока дорожать" как доллар к лире,в 12раз с 2016г...Тоже самое будет и с недвигой. Великий комбинатор Вам сейчас развернет графики дорожая и перспективы Нью Васюков к 2030г..Если конечно евреи ятаган в одно место не запхнут к тому времени
Ну хоч клавіша "пробіл" запрацювала на клавіатурі - хоч якесь досягнення в житті... Нарешті можна набрати відповідь на запитання:
BIGor написав:osafly Є таке загальновідоме правило критикуєш - пропонуй, в яку закордонну нерухомість Ви вклали зароблений на крипту 1 млн. долларів США? Чи плануєте? Ну з хоч якоюсь аргументацією, цікаво було б послухати.
Гра у імперію, велич, можемо повторити і т.п., зазвичай дуже дорого коштують економіці та суспільству і нічим добрим не закінчується. А це саме те чим зараз займаються мордор, Туреччина і ось-ось почне Китай.
Kraków- Ruczaj 🌿 ✅51 m2 ✅2 balkony ✅Piętro 2/3 ✅Zamknięte osiedle ✅2 miejsca parkingowe naziemne Cena: 635 000zł
12500 за квадрат на Ручаю. Дешевій розпочато!
В той же час людині на пошук ділянки під забудову в моїх іпєнях в бюджеті 20000 зл. за сотку усі відповіли, що більш реальною ціною є 100 000.
І по 10 за метр проскакують. Але і зникають так швидко, що не встигаєш додзвонитись)
Зараз ринок мертвий. Невже хтось ще продзвонює? Дивлюсь по забудовникам, вони нічого не можуть продати, але і ціни не знижують, можливо чекають голосування в Сеймі за новий кредит. Але чи будуть знову роздавати ярди грошей нашару, якщо така діра в бюджеті? https://dnarynkow.pl/deficyt-budzetowy- ... -historii/
planowany deficyt budżetowy Polski w 2024 roku to prawie 165 mld zł