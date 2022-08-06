Додано: Сер 31 лип, 2024 14:59

планую повернутися в Анталію тільки для того, щоби перезимувати...

Текст нижче - це цитати одного досить поважного фахівця в нерухомості - НЕ відповідає моїм власним враженням - бо я - як правило - просто не вірю чуткам або пустим розмовам та дію за принципом: "Хохол не повірить, поки не помацає".Щоби не думали, що я упереджений та щось вихваляю: я реально НЕ перебуваю в Туреччині вже більше 2-х тижнів таТак ось: існує ось так думка та такі цифри.Для мене самого - несподівані.Такий висновок міститься в доповіді Президента Стамбульського агентства планування, пов’язаного зі столичним муніципалітетом Стамбула (IMM) проф. Buğra GökçeТези:- Середні ціни на продаж будинків у Бейкозі, Сариєрі та Бешикташі (райони найбільшого міста Європи - Стамбула) стали дорожчими, ніж у всіх регіонах Барселони.- Згідно з даними, опублікованими паном Gökçe, середні ціни на будинки/квартири для продажу в Бейкозі, Сарієрі, Бешикташі, Кадікеї, Шіле та Бакиркої дорожчі, ніж у всіх інших регіонах Барселони, за винятком одного регіону.- Наприклад, у той час як середня ціна квартири/будинку на продаж у Bakırköy становить 10 мільйонів 300 тисяч лір, можна купити будинок у регіоні Valles Oriental у Барселоні за таку ж ціну.- У той час як середня ціна будинку в Бешикташі (район Стамбула) становить 15 мільйонів TL, ціна будинку в районі Moianes у Барселоні становить близько 13 мільйонів TL.- Пан Гьокче зазначив, що багато районів Стамбула є дорожчими, ніж Барселона, з точки зору оренди житла. Наприклад, хоча середня оренда житла в Еюпсултані становить 25 513 лір, можна орендувати будинок за такою ціною в Регіонах Анойя, Багес і Моянес у Барселоні.Наведено такі цифри цін на квартиру районах найбільшого в Європі міста та в Іспанії - ціни приведено до одного знаменника - в турецькі ліри.Джерело:Вчора спитав у приятелів, які років 5 тому купили квартиру в Іспанії та ще пів-року тому планували продавати її з профітом +80 000 євро (орієнтир цифр: купили за 160 000 євро і ніби-то хтось пропонував в січні 2024 за 240 000 викупити; цифри НЕ точні - по пам"яті).Сказали що не продали і не знають, чи вірно зробили, бо в Іспанії приймають чи прийняли якісь жорсткі закони щодо орендодавців.