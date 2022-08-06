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gonchik74 написав:Не повіриш - навіть купляють))) У мене з юлюблених на отодомі за тиждень одна-дві обʼяви зникають. Поблизу будується штук 5 комплексів дуплексів. З них лише один світиться як інвестиція, решта чогось чекають.
А який сенс зараз купляти? Ціни зараз на хаях після кредиту 2%, вибору - ще досить мало, а новий кредит може буде тільки після нового року. Девелопери зараз сосуть лапку, поляки чекають нових шарових кредитів від паньства.
Як кажуть, наркомана підсадили на соціалістичну голку.
Продавці в Польщі в повному неадекваті https://zametr.pl/oferta/no341383 Спочатку ставлять якісь захмарні цінники, витрачають час, а потім хопа - роблять дисконт 35 кує, і думаю по новій ціні теж не продастся.
BIGor написав:Продавці в Польщі в повному неадекваті https://zametr.pl/oferta/no341383 Спочатку ставлять якісь захмарні цінники, витрачають час, а потім хопа - роблять дисконт 35 кує, і думаю по новій ціні теж не продастся.
Там ще -30% треба робити, щоб воно пішло. По 11 на Ручаї старе пролітає, по 13-14 на Блонях.
BIGor написав:Продавці в Польщі в повному неадекваті https://zametr.pl/oferta/no341383 Спочатку ставлять якісь захмарні цінники, витрачають час, а потім хопа - роблять дисконт 35 кує, і думаю по новій ціні теж не продастся.
Там ще -30% треба робити, щоб воно пішло. По 11 на Ручаї старе пролітає, по 13-14 на Блонях.
Що скажете по вул. Пілтза, можна там жити? Бачив по 14 новобуд без ремонту, готовий.