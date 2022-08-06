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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 926927928929>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 20:47

  gonchik74 написав:Не повіриш - навіть купляють))) У мене з юлюблених на отодомі за тиждень одна-дві обʼяви зникають. Поблизу будується штук 5 комплексів дуплексів. З них лише один світиться як інвестиція, решта чогось чекають.

А який сенс зараз купляти? Ціни зараз на хаях після кредиту 2%, вибору - ще досить мало, а новий кредит може буде тільки після нового року. Девелопери зараз сосуть лапку, поляки чекають нових шарових кредитів від паньства.

Як кажуть, наркомана підсадили на соціалістичну голку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 01:18

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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Продавці в Польщі в повному неадекваті :D
https://zametr.pl/oferta/no341383
Спочатку ставлять якісь захмарні цінники, витрачають час, а потім хопа - роблять дисконт 35 кує, і думаю по новій ціні теж не продастся.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:33

  BIGor написав:Продавці в Польщі в повному неадекваті :D
https://zametr.pl/oferta/no341383
Спочатку ставлять якісь захмарні цінники, витрачають час, а потім хопа - роблять дисконт 35 кує, і думаю по новій ціні теж не продастся.

Там ще -30% треба робити, щоб воно пішло. По 11 на Ручаї старе пролітає, по 13-14 на Блонях.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:42

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Продавці в Польщі в повному неадекваті :D
https://zametr.pl/oferta/no341383
Спочатку ставлять якісь захмарні цінники, витрачають час, а потім хопа - роблять дисконт 35 кує, і думаю по новій ціні теж не продастся.

Там ще -30% треба робити, щоб воно пішло. По 11 на Ручаї старе пролітає, по 13-14 на Блонях.

Що скажете по вул. Пілтза, можна там жити? Бачив по 14 новобуд без ремонту, готовий.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:21

  BIGor написав:Що скажете по вул. Пілтза, можна там жити? Бачив по 14 новобуд без ремонту, готовий.

Ну якось люди живуть же. Але паркомісце там - маст хев. Ну і тихо точно не буде.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:04

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Що скажете по вул. Пілтза, можна там жити? Бачив по 14 новобуд без ремонту, готовий.

Ну якось люди живуть же. Але паркомісце там - маст хев. Ну і тихо точно не буде.

А що з шумом? Літаки? Чи шум від траси поруч?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:06

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Продавці в Польщі в повному неадекваті :D
https://zametr.pl/oferta/no341383
Спочатку ставлять якісь захмарні цінники, витрачають час, а потім хопа - роблять дисконт 35 кує, і думаю по новій ціні теж не продастся.

Там ще -30% треба робити, щоб воно пішло. По 11 на Ручаї старе пролітає, по 13-14 на Блонях.

Що скажете по вул. Пілтза, можна там жити? Бачив по 14 новобуд без ремонту, готовий.

З огляду на те, що в перспективі по Бунча піде трамвай на Скавіну, то норм. Поруч прекрасна прогулянкова зона - шпиталь Бабінскєго. Взимку затягує смогом з навколишніх сіл. В центрі менш відчутно. Атут - все, що треба в пʼятихвилинній доступності.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:08

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Що скажете по вул. Пілтза, можна там жити? Бачив по 14 новобуд без ремонту, готовий.

Ну якось люди живуть же. Але паркомісце там - маст хев. Ну і тихо точно не буде.

А що з шумом? Літаки? Чи шум від траси поруч?

Шум від а4 туди не добиває. Літаки теж не надокучають. Шумно - то, напевно, двіж постійний. Дуже перенаселений район. По самі Пілтза не те що запаркуватись, там розминутись інколи важко.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:17

  BIGor написав:А що з шумом? Літаки? Чи шум від траси поруч?

Багато людей, будинки впритул. Вузька дорога, вщент запаркована з обох боків. Комусь таке норм. Мені особисто не дуже, хоча свого часу теж там роздивлявся.
Он, на одному з ощєдл у групі вже почалася баталія між тими, кому перешкоджає постійний галас від дитячого майданчика, і тими, кому треба десь вигулювати своїх дітей. Меленькі кімнати, теж усе навкруги запарковано. Але ціни тримають не нижче 14 000 :mrgreen: .
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