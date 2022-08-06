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BIGor написав:А що з шумом? Літаки? Чи шум від траси поруч?
Багато людей, будинки впритул. Вузька дорога, вщент запаркована з обох боків. Комусь таке норм. Мені особисто не дуже, хоча свого часу теж там роздивлявся. Он, на одному з ощєдл у групі вже почалася баталія між тими, кому перешкоджає постійний галас від дитячого майданчика, і тими, кому треба десь вигулювати своїх дітей. Меленькі кімнати, теж усе навкруги запарковано. Але ціни тримають не нижче 14 000 .
На мою думку той район - варіант для людей орієнтованих на громадський транспорт. З машиною можна вже дивитись щось трохи далі.
BIGor написав:А що з шумом? Літаки? Чи шум від траси поруч?
Багато людей, будинки впритул. Вузька дорога, вщент запаркована з обох боків. Комусь таке норм. Мені особисто не дуже, хоча свого часу теж там роздивлявся. Он, на одному з ощєдл у групі вже почалася баталія між тими, кому перешкоджає постійний галас від дитячого майданчика, і тими, кому треба десь вигулювати своїх дітей. Меленькі кімнати, теж усе навкруги запарковано. Але ціни тримають не нижче 14 000 .
Ну треба ж вибирати житло: не з огрудком, не останній поверх, вікна не на парковку/трасу/майданчик/заїзд в паркінг ітд. Подивився по гугл картам - так, все тупо запарковано Ну і до трамвая там вже трохи далеченько.
BIGor написав:А що з шумом? Літаки? Чи шум від траси поруч?
Багато людей, будинки впритул. Вузька дорога, вщент запаркована з обох боків. Комусь таке норм. Мені особисто не дуже, хоча свого часу теж там роздивлявся. Он, на одному з ощєдл у групі вже почалася баталія між тими, кому перешкоджає постійний галас від дитячого майданчика, і тими, кому треба десь вигулювати своїх дітей. Меленькі кімнати, теж усе навкруги запарковано. Але ціни тримають не нижче 14 000 .
На мою думку той район - варіант для людей орієнтованих на громадський транспорт. З машиною можна вже дивитись щось трохи далі.
Далековато там вже до трамвая. Особливо від нових ЖК.
BIGor написав:В польськийх реаліях, якщо нема баспасу (а в тому районі його нема) їхати кудись на автобусі безнадійно. Буде запізнюватись, і будете стояти разом з всіма в заторі.
Доїзжаю зі своїх іпенів у офіс біля вокзалу за 45-50 хвилин автобусами з пересадкою. Автівкою десь 25-30. Просто не треба пхатися в центр у пікові години. А ще є безліч місць, куди трамваї взагалі не їздять. А ще є польська погода. Взагалі, прив'язуватися до ГТ - так собі ідея. Користуюся ним тільки після алкоголя, або якщо їду десь у центр прогулятися на кілька годин.