RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 926927928929
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:20

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:А що з шумом? Літаки? Чи шум від траси поруч?

Багато людей, будинки впритул. Вузька дорога, вщент запаркована з обох боків. Комусь таке норм. Мені особисто не дуже, хоча свого часу теж там роздивлявся.
Он, на одному з ощєдл у групі вже почалася баталія між тими, кому перешкоджає постійний галас від дитячого майданчика, і тими, кому треба десь вигулювати своїх дітей. Меленькі кімнати, теж усе навкруги запарковано. Але ціни тримають не нижче 14 000 :mrgreen: .

На мою думку той район - варіант для людей орієнтованих на громадський транспорт. З машиною можна вже дивитись щось трохи далі.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:45

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:А що з шумом? Літаки? Чи шум від траси поруч?

Багато людей, будинки впритул. Вузька дорога, вщент запаркована з обох боків. Комусь таке норм. Мені особисто не дуже, хоча свого часу теж там роздивлявся.
Он, на одному з ощєдл у групі вже почалася баталія між тими, кому перешкоджає постійний галас від дитячого майданчика, і тими, кому треба десь вигулювати своїх дітей. Меленькі кімнати, теж усе навкруги запарковано. Але ціни тримають не нижче 14 000 :mrgreen: .

Ну треба ж вибирати житло: не з огрудком, не останній поверх, вікна не на парковку/трасу/майданчик/заїзд в паркінг ітд. Подивився по гугл картам - так, все тупо запарковано :shock: Ну і до трамвая там вже трохи далеченько.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9234
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:46

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:А що з шумом? Літаки? Чи шум від траси поруч?

Багато людей, будинки впритул. Вузька дорога, вщент запаркована з обох боків. Комусь таке норм. Мені особисто не дуже, хоча свого часу теж там роздивлявся.
Он, на одному з ощєдл у групі вже почалася баталія між тими, кому перешкоджає постійний галас від дитячого майданчика, і тими, кому треба десь вигулювати своїх дітей. Меленькі кімнати, теж усе навкруги запарковано. Але ціни тримають не нижче 14 000 :mrgreen: .

На мою думку той район - варіант для людей орієнтованих на громадський транспорт. З машиною можна вже дивитись щось трохи далі.

Далековато там вже до трамвая. Особливо від нових ЖК.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9234
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:56

  BIGor написав:Далековато там вже до трамвая. Особливо від нових ЖК.

Там до автобуса 5 хвилин в якій бік би не пішов.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3296
З нами з: 26.02.18
Подякував: 679 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:21

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Далековато там вже до трамвая. Особливо від нових ЖК.

Там до автобуса 5 хвилин в якій бік би не пішов.

В польськийх реаліях, якщо нема баспасу (а в тому районі його нема) їхати кудись на автобусі безнадійно. Буде запізнюватись, і будете стояти разом з всіма в заторі.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9234
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:25

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Далековато там вже до трамвая. Особливо від нових ЖК.

Там до автобуса 5 хвилин в якій бік би не пішов.

В польськийх реаліях, якщо нема баспасу (а в тому районі його нема) їхати кудись на автобусі безнадійно. Буде запізнюватись, і будете стояти разом з всіма в заторі.

Так бус пас лише в центрі є. Знаю, оскільки ним їжджу)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:34

  BIGor написав:В польськийх реаліях, якщо нема баспасу (а в тому районі його нема) їхати кудись на автобусі безнадійно. Буде запізнюватись, і будете стояти разом з всіма в заторі.

Доїзжаю зі своїх іпенів у офіс біля вокзалу за 45-50 хвилин автобусами з пересадкою. Автівкою десь 25-30. Просто не треба пхатися в центр у пікові години. А ще є безліч місць, куди трамваї взагалі не їздять. А ще є польська погода. Взагалі, прив'язуватися до ГТ - так собі ідея. Користуюся ним тільки після алкоголя, або якщо їду десь у центр прогулятися на кілька годин.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3296
З нами з: 26.02.18
Подякував: 679 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:52

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9234
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:29

  BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення

Як каже моя дружина -у мене ванбедрум в Києві 60 метрів, а тут будинок в два поверхи стільки ж )))
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:31

  BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення

Та будь-ласка! Є і по 80 метрів, і навіть по 148. Небагато, але й реальний попит, гадаю, трохи обмежений.
https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszk ... ypokojowe/
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3296
З нами з: 26.02.18
Подякував: 679 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 926927928929
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1010, 1011, 1012
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10116 6316828
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2024 18:45
Успіх
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2486, 2487, 2488
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24870 16648190
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2024 18:10
jay2004
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382317
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.