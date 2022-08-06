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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 927928929930
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:01

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
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Як каже моя дружина -у мене ванбедрум в Києві 60 метрів, а тут будинок в два поверхи стільки ж )))

Можливо жадібність забудовників (хоча наші не менш жадібні), можливо побори місцевої влади (читав що Махревський нормально так вибивав бабло у забудовників), можливо взяли цю культуру спален по 6м2 з Великобританії... Хз.

Був на Авіа - там нормальні квартири, правда 2000хх, але всі коштують біля 1 млн чи більше.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:02

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
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Та будь-ласка! Є і по 80 метрів, і навіть по 148. Небагато, але й реальний попит, гадаю, трохи обмежений.
https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszk ... ypokojowe/

Ну тут згоден, що якщо є 1-1,5 млн, то можна дивитись і 80 м2 :D , але описана квартира - наймасовіше/найліквідніше зараз планування 1+1 в 40м2.
BIGor
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