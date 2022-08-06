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BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Як каже моя дружина -у мене ванбедрум в Києві 60 метрів, а тут будинок в два поверхи стільки ж )))
Можливо жадібність забудовників (хоча наші не менш жадібні), можливо побори місцевої влади (читав що Махревський нормально так вибивав бабло у забудовників), можливо взяли цю культуру спален по 6м2 з Великобританії... Хз.
Був на Авіа - там нормальні квартири, правда 2000хх, але всі коштують біля 1 млн чи більше.