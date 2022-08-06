RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 927928929930
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:01

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення

Як каже моя дружина -у мене ванбедрум в Києві 60 метрів, а тут будинок в два поверхи стільки ж )))

Можливо жадібність забудовників (хоча наші не менш жадібні), можливо побори місцевої влади (читав що Махревський нормально так вибивав бабло у забудовників), можливо взяли цю культуру спален по 6м2 з Великобританії... Хз.

Був на Авіа - там нормальні квартири, правда 2000хх, але всі коштують біля 1 млн чи більше.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9239
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1756 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:02

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення

Та будь-ласка! Є і по 80 метрів, і навіть по 148. Небагато, але й реальний попит, гадаю, трохи обмежений.
https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszk ... ypokojowe/

Ну тут згоден, що якщо є 1-1,5 млн, то можна дивитись і 80 м2 :D , але описана квартира - наймасовіше/найліквідніше зараз планування 1+1 в 40м2.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9239
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1756 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення
Кімнати 7.5 і 8.5 м?
Серйозно?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35080
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 8002 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:43

  Faceless написав:
BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення
Кімнати 7.5 і 8.5 м?
Серйозно?

Ну зазвичай бачу в новобуді 10-13 метрів спальні. Але це все одно мало для спален. Для 2-х людей треба думаю від 15 м2. Наприклад, спальня для дорослих 16 м2, дитяча 12 м2.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9239
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1756 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:09

  BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення
Кімнати 7.5 і 8.5 м?
Серйозно?

Ну зазвичай бачу в новобуді 10-13 метрів спальні. Але це все одно мало для спален. Для 2-х людей треба думаю від 15 м2. Наприклад, спальня для дорослих 16 м2, дитяча 12 м2.

Після наших спалень 14-18 метрів, в спальні 10+ двом людям дуже тяжко) Треба одягатись по черзі)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 816
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 927928929930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1010, 1011, 1012
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10116 6316885
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2024 18:45
Успіх
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2486, 2487, 2488
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24870 16648264
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2024 18:10
jay2004
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382317
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5609)
09.08.2024 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.