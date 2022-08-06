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Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:01
gonchik74 написав: BIGor написав:
Що пишуть поляки про нове будівництво.
Як каже моя дружина -у мене ванбедрум в Києві 60 метрів, а тут будинок в два поверхи стільки ж )))
Можливо жадібність забудовників (хоча наші не менш жадібні), можливо побори місцевої влади (читав що Махревський нормально так вибивав бабло у забудовників), можливо взяли цю культуру спален по 6м2 з Великобританії... Хз.
Був на Авіа - там нормальні квартири, правда 2000хх, але всі коштують біля 1 млн чи більше.
BIGor
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:02
Ну тут згоден, що якщо є 1-1,5 млн, то можна дивитись і 80 м2
, але описана квартира - наймасовіше/найліквідніше зараз планування 1+1 в 40м2.
BIGor
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:28
BIGor написав:
Що пишуть поляки про нове будівництво.
Кімнати 7.5 і 8.5 м?
Серйозно?
Faceless
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:43
Faceless написав: BIGor написав:
Що пишуть поляки про нове будівництво.
Кімнати 7.5 і 8.5 м?
Серйозно?
Ну зазвичай бачу в новобуді 10-13 метрів спальні. Але це все одно мало для спален. Для 2-х людей треба думаю від 15 м2. Наприклад, спальня для дорослих 16 м2, дитяча 12 м2.
BIGor
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:09
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Що пишуть поляки про нове будівництво.
Кімнати 7.5 і 8.5 м?
Серйозно?
Ну зазвичай бачу в новобуді 10-13 метрів спальні. Але це все одно мало для спален. Для 2-х людей треба думаю від 15 м2. Наприклад, спальня для дорослих 16 м2, дитяча 12 м2.
Після наших спалень 14-18 метрів, в спальні 10+ двом людям дуже тяжко) Треба одягатись по черзі)
gonchik74
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Додано: Суб 10 сер, 2024 00:21
BIGor написав:
Ну тут згоден, що якщо є 1-1,5 млн, то можна дивитись і 80 м2
, але описана квартира - наймасовіше/найліквідніше зараз планування 1+1 в 40м2.
Ну ось і відповідь. Коли немає 1,5 млн., а жити з дітьми в одній кімнаті не хочеться.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 01:05
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
Що пишуть поляки про нове будівництво.
Кімнати 7.5 і 8.5 м?
Серйозно?
Ну зазвичай бачу в новобуді 10-13 метрів спальні. Але це все одно мало для спален. Для 2-х людей треба думаю від 15 м2. Наприклад, спальня для дорослих 16 м2, дитяча 12 м2.
Імхо десь так, від 15-16 метрів і більше, і бажано, щоб окремо була гардеробна, інакше краще ще більше
Faceless
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