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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 928929930931>
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:01

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення

Як каже моя дружина -у мене ванбедрум в Києві 60 метрів, а тут будинок в два поверхи стільки ж )))

Можливо жадібність забудовників (хоча наші не менш жадібні), можливо побори місцевої влади (читав що Махревський нормально так вибивав бабло у забудовників), можливо взяли цю культуру спален по 6м2 з Великобританії... Хз.

Був на Авіа - там нормальні квартири, правда 2000хх, але всі коштують біля 1 млн чи більше.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:02

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення

Та будь-ласка! Є і по 80 метрів, і навіть по 148. Небагато, але й реальний попит, гадаю, трохи обмежений.
https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszk ... ypokojowe/

Ну тут згоден, що якщо є 1-1,5 млн, то можна дивитись і 80 м2 :D , але описана квартира - наймасовіше/найліквідніше зараз планування 1+1 в 40м2.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення
Кімнати 7.5 і 8.5 м?
Серйозно?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:43

  Faceless написав:
BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення
Кімнати 7.5 і 8.5 м?
Серйозно?

Ну зазвичай бачу в новобуді 10-13 метрів спальні. Але це все одно мало для спален. Для 2-х людей треба думаю від 15 м2. Наприклад, спальня для дорослих 16 м2, дитяча 12 м2.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:09

  BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення
Кімнати 7.5 і 8.5 м?
Серйозно?

Ну зазвичай бачу в новобуді 10-13 метрів спальні. Але це все одно мало для спален. Для 2-х людей треба думаю від 15 м2. Наприклад, спальня для дорослих 16 м2, дитяча 12 м2.

Після наших спалень 14-18 метрів, в спальні 10+ двом людям дуже тяжко) Треба одягатись по черзі)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 00:21

  BIGor написав:Ну тут згоден, що якщо є 1-1,5 млн, то можна дивитись і 80 м2 :D , але описана квартира - наймасовіше/найліквідніше зараз планування 1+1 в 40м2.

Ну ось і відповідь. Коли немає 1,5 млн., а жити з дітьми в одній кімнаті не хочеться.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 01:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Зображення
Кімнати 7.5 і 8.5 м?
Серйозно?

Ну зазвичай бачу в новобуді 10-13 метрів спальні. Але це все одно мало для спален. Для 2-х людей треба думаю від 15 м2. Наприклад, спальня для дорослих 16 м2, дитяча 12 м2.
Імхо десь так, від 15-16 метрів і більше, і бажано, щоб окремо була гардеробна, інакше краще ще більше
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 11:12

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Кімнати 7.5 і 8.5 м?
Серйозно?

Ну зазвичай бачу в новобуді 10-13 метрів спальні. Але це все одно мало для спален. Для 2-х людей треба думаю від 15 м2. Наприклад, спальня для дорослих 16 м2, дитяча 12 м2.
Імхо десь так, від 15-16 метрів і більше, і бажано, щоб окремо була гардеробна, інакше краще ще більше

Ну такі забаганки - це тільки від 1,5 млн., або вже будувати власний будинок...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 18:35

Будні інвестора в Анталію

Я вже майже місяць як виїхав черговий раз з Анталії у справах в Європу та через 3 дні відбуваю з Кракова в США, тому не слідкую за новинами нерухомості.
Але ось на зв"язок вийшла пані, яка ще рік тому просила порадити як обійти "підводні камені" в нерухомості Анталії. Вона збиралася продати квартиру в Києві та купити щось в Анталії.
Дав перші поради та потім порадив спочатку продати, а потім вже щось шукати - буде більше конкретики.

Несподівано в ці дні почала задавати питання щодо юридичних аспектів купівлі квартири в Анталії - я так зрозумів, що і в Києві, і в Анталії в неї щось получилося. Дав поради, як не кормити зайвими солодкими смаколиками жадібних ріелторів.

Ну і не міг не спитати, яка саме "Рокіровка" получилося.
Ось її відповідь. Гадаю читачеві буде цікаво отримати свіжі цифри без прикрас. З "перших рук"...
- В Києві продана "хрущовка" на Дарниці, 1 поверх 2 кімнатна вбита. Продала за 40 тис $, що на 5-7 тис дешевше, ніж могла продати до війни...
- В Анталії - купую в мікрорайоні Sarisu (район Коньяалти) - квартира 1+1, гіріш кат (за нашою кваліфікацією поврех перший), з басейном, будинку 10 років, в нормальному стані - 65 тис $.

Ну ось такі цифри.
Від себе додам, що квартири в мікрорайоні Sarisu завжди вартували приблизно на 20% дешевше, ніж в сусідньому більш престижному мікрорайоні "Hurma".
Ну а в цілому - варіант непоганий: там зараз карколомне будівництво новобудов.
Мікрорайон отримав "друге дихання"...
Я спитав, чи колишня киянка знає, що купівля квартири в "закритому" для поселення іноземців мікрорайоні не надасть їй право отримати картку ВНП в Туреччині. Ось відповідь, доволі цікава:
- Квартира під орендний бізнес для громадян Туреччини. Я живу з чоловіком в Кемері)...

Ха! Класне придане!
Мудре рішення!
Приятель здає там квартиру 2+1 за 800 доларів.
Припустимо цю вона здасть за 600.
Тоді прибутковість інвестицій:
65 000 - 100%
12х600 - х%
х=12х600х100/65000=11,07% річних по валюті.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 сер, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Мудре рішення!
Приятель здає там квартиру 2+1 за 800 доларів.
Припустимо цю вона здасть за 600.
Тоді прибутковість інвестицій:
65 000 - 100%
12х600 - х%
х=12х600х100/65000=11,07% річних по валюті.

Питання з галерки, а орендарі платять в лірах чи доларах? Яка валюта вказана в договорі? Це насправді дуже важливо.
Який податок на здачу нерухомості в Туреччині?
Туди ж амортизацію, пожовтіння плінтусів і модних МОПів. :)
Бо бачу, що дуже грубо пораховані ті 11% звроту в доларах...

По Польщі можу поділитися актуальними даними за липень
Зображення
ПС зараз 3-х місячний депозит в Польщі 4,25% річних.
BIGor
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