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BIGor написав:Що пишуть поляки про нове будівництво.
Як каже моя дружина -у мене ванбедрум в Києві 60 метрів, а тут будинок в два поверхи стільки ж )))
Можливо жадібність забудовників (хоча наші не менш жадібні), можливо побори місцевої влади (читав що Махревський нормально так вибивав бабло у забудовників), можливо взяли цю культуру спален по 6м2 з Великобританії... Хз.
Був на Авіа - там нормальні квартири, правда 2000хх, але всі коштують біля 1 млн чи більше.
Я вже майже місяць як виїхав черговий раз з Анталії у справах в Європу та через 3 дні відбуваю з Кракова в США, тому не слідкую за новинами нерухомості. Але ось на зв"язок вийшла пані, яка ще рік тому просила порадити як обійти "підводні камені" в нерухомості Анталії. Вона збиралася продати квартиру в Києві та купити щось в Анталії. Дав перші поради та потім порадив спочатку продати, а потім вже щось шукати - буде більше конкретики.
Несподівано в ці дні почала задавати питання щодо юридичних аспектів купівлі квартири в Анталії - я так зрозумів, що і в Києві, і в Анталії в неї щось получилося. Дав поради, як не кормити зайвими солодкими смаколиками жадібних ріелторів.
Ну і не міг не спитати, яка саме "Рокіровка" получилося. Ось її відповідь. Гадаю читачеві буде цікаво отримати свіжі цифри без прикрас. З "перших рук"... - В Києві продана "хрущовка" на Дарниці, 1 поверх 2 кімнатна вбита. Продала за 40 тис $, що на 5-7 тис дешевше, ніж могла продати до війни... - В Анталії - купую в мікрорайоні Sarisu (район Коньяалти) - квартира 1+1, гіріш кат (за нашою кваліфікацією поврех перший), з басейном, будинку 10 років, в нормальному стані - 65 тис $.
Ну ось такі цифри. Від себе додам, що квартири в мікрорайоні Sarisu завжди вартували приблизно на 20% дешевше, ніж в сусідньому більш престижному мікрорайоні "Hurma". Ну а в цілому - варіант непоганий: там зараз карколомне будівництво новобудов. Мікрорайон отримав "друге дихання"... Я спитав, чи колишня киянка знає, що купівля квартири в "закритому" для поселення іноземців мікрорайоні не надасть їй право отримати картку ВНП в Туреччині. Ось відповідь, доволі цікава: - Квартира під орендний бізнес для громадян Туреччини. Я живу з чоловіком в Кемері)...
Ха! Класне придане! Мудре рішення! Приятель здає там квартиру 2+1 за 800 доларів. Припустимо цю вона здасть за 600. Тоді прибутковість інвестицій: 65 000 - 100% 12х600 - х% х=12х600х100/65000=11,07% річних по валюті.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 сер, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Мудре рішення! Приятель здає там квартиру 2+1 за 800 доларів. Припустимо цю вона здасть за 600. Тоді прибутковість інвестицій: 65 000 - 100% 12х600 - х% х=12х600х100/65000=11,07% річних по валюті.
Питання з галерки, а орендарі платять в лірах чи доларах? Яка валюта вказана в договорі? Це насправді дуже важливо. Який податок на здачу нерухомості в Туреччині? Туди ж амортизацію, пожовтіння плінтусів і модних МОПів. Бо бачу, що дуже грубо пораховані ті 11% звроту в доларах...
По Польщі можу поділитися актуальними даними за липень ПС зараз 3-х місячний депозит в Польщі 4,25% річних.