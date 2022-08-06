Додано: Нед 11 сер, 2024 18:35

Будні інвестора в Анталію



Я вже майже місяць як виїхав черговий раз з Анталії у справах в Європу та через 3 дні відбуваю з Кракова в США, тому не слідкую за новинами нерухомості.

Але ось на зв"язок вийшла пані, яка ще рік тому просила порадити як обійти "підводні камені" в нерухомості Анталії. Вона збиралася продати квартиру в Києві та купити щось в Анталії.

Дав перші поради та потім порадив спочатку продати, а потім вже щось шукати - буде більше конкретики.



Несподівано в ці дні почала задавати питання щодо юридичних аспектів купівлі квартири в Анталії - я так зрозумів, що і в Києві, і в Анталії в неї щось получилося. Дав поради, як не кормити зайвими солодкими смаколиками жадібних ріелторів.



Ну і не міг не спитати, яка саме "Рокіровка" получилося.

Ось її відповідь. Гадаю читачеві буде цікаво отримати свіжі цифри без прикрас. З "перших рук"...

- В Києві продана "хрущовка" на Дарниці, 1 поверх 2 кімнатна вбита. Продала за 40 тис $, що на 5-7 тис дешевше, ніж могла продати до війни...

- В Анталії - купую в мікрорайоні Sarisu (район Коньяалти) - квартира 1+1, гіріш кат (за нашою кваліфікацією поврех перший), з басейном, будинку 10 років, в нормальному стані - 65 тис $.



Ну ось такі цифри.

Від себе додам, що квартири в мікрорайоні Sarisu завжди вартували приблизно на 20% дешевше, ніж в сусідньому більш престижному мікрорайоні "Hurma".

Ну а в цілому - варіант непоганий: там зараз карколомне будівництво новобудов.

Мікрорайон отримав "друге дихання"...

Я спитав, чи колишня киянка знає, що купівля квартири в "закритому" для поселення іноземців мікрорайоні не надасть їй право отримати картку ВНП в Туреччині. Ось відповідь, доволі цікава:

- Квартира під орендний бізнес для громадян Туреччини. Я живу з чоловіком в Кемері)...



Ха! Класне придане!

Мудре рішення!

Приятель здає там квартиру 2+1 за 800 доларів.

Припустимо цю вона здасть за 600.

Тоді прибутковість інвестицій:

65 000 - 100%

12х600 - х%

х=12х600х100/65000=11,07% річних по валюті.