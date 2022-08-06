Додано: Нед 11 сер, 2024 20:20

BIGor написав: Питання з галерки, а орендарі платять в лірах чи доларах? Яка валюта вказана в договорі? Це насправді дуже важливо.

Який податок на здачу нерухомості в Туреччині?

Туди ж амортизацію, пожовтіння плінтусів і модних МОПів.

Бо бачу, що дуже грубо пораховані ті 11% звроту в доларах...

Питання з галерки, а орендарі платять в лірах чи доларах? Яка валюта вказана в договорі? Це насправді дуже важливо.Який податок на здачу нерухомості в Туреччині?Туди ж амортизацію, пожовтіння плінтусів і модних МОПів.Бо бачу, що дуже грубо пораховані ті 11% звроту в доларах...

не чув, щоби хтось сплачував податок.

Про амортизацію.

Як правило в Договорі оренди вказують якусь віртуальну ціну в турецьких лірах.Реальну озвучують - і вона може бути і в турецьких лірах, і в доларах.Якщо орендодавець - українець, то як правило домовляються в українській національній валюті - тобто в доларах США. В Аланії - так склалося - як правило в євро.Теоретично податок на прибуток повинен складати чи 15, чи 18%. Не впевнений, мене це ніколи не хвилювало, тобто питання не вивчав.Я за останні 6 роківАле Уряд Туреччини з цим бореться: здається з 1 вересня всі Договори оренди виключно в он-лайн режимі - і дані автоматично будуть попадати в податкову інспекцію.В Туреччині є специфіка: квартири завжди продаються готовими "під ключ" (нові).На вторинному ринку не прийнято робити якийсь ремонт - тільки можливо заново валиками фарбують стіни. На скільки я знаю, це робить орендар при виселенні. або він же наймає працівника.В оренду квартири здають як правило БЕЗ МЕБЛІВ - "голі" та порожні.Єдине що є - то є від від Забудовника: меблі в кухні (з побутовою технікою у вигляді варочної поверхні, витяжки та духової шафи) та меблів в прихожій. Цікаво, що навіть кондиціонери спліт-системи приносять свої.При виселенні знімають/демонтують (всі комунікації завжди прокладені Забудовником, тобто достатньо встановити зовнішні на внутрішній блоки у передбачені проєктом місця та закачати фреон).Тому амортизація - як я розумію - можливо і помиляюся - наближається до нуля.Тобто фактично здається право жити у відділеному обсягу житлової нерухомості, в якій є: двері, стіни (завжди просто фарбовані в білий - дуже не часто в інший - колір), вікна, підлога (ламінат+кахлі), кухонна стінка та шафи в прихожій.