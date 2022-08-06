Як правило в Договорі оренди вказують якусь віртуальну ціну в турецьких лірах.
Реальну озвучують - і вона може бути і в турецьких лірах, і в доларах.
Якщо орендодавець - українець, то як правило домовляються в українській національній валюті - тобто в доларах США. В Аланії - так склалося - як правило в євро.
Теоретично податок на прибуток повинен складати чи 15, чи 18%. Не впевнений, мене це ніколи не хвилювало, тобто питання не вивчав.
Я за останні 6 років не чув, щоби хтось сплачував податок.
Але Уряд Туреччини з цим бореться: здається з 1 вересня всі Договори оренди виключно в он-лайн режимі - і дані автоматично будуть попадати в податкову інспекцію.
Про амортизацію.
В Туреччині є специфіка: квартири завжди продаються готовими "під ключ" (нові).
На вторинному ринку не прийнято робити якийсь ремонт - тільки можливо заново валиками фарбують стіни. На скільки я знаю, це робить орендар при виселенні. або він же наймає працівника.
В оренду квартири здають як правило БЕЗ МЕБЛІВ - "голі" та порожні.
Єдине що є - то є від від Забудовника: меблі в кухні (з побутовою технікою у вигляді варочної поверхні, витяжки та духової шафи) та меблів в прихожій. Цікаво, що навіть кондиціонери спліт-системи приносять свої.
При виселенні знімають/демонтують (всі комунікації завжди прокладені Забудовником, тобто достатньо встановити зовнішні на внутрішній блоки у передбачені проєктом місця та закачати фреон).
Тому амортизація - як я розумію - можливо і помиляюся - наближається до нуля.
Тобто фактично здається право жити у відділеному обсягу житлової нерухомості, в якій є: двері, стіни (завжди просто фарбовані в білий - дуже не часто в інший - колір), вікна, підлога (ламінат+кахлі), кухонна стінка та шафи в прихожій.