Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Питання з галерки, а орендарі платять в лірах чи доларах? Яка валюта вказана в договорі? Це насправді дуже важливо. Який податок на здачу нерухомості в Туреччині? Туди ж амортизацію, пожовтіння плінтусів і модних МОПів. Бо бачу, що дуже грубо пораховані ті 11% звроту в доларах...
Як правило в Договорі оренди вказують якусь віртуальну ціну в турецьких лірах. Реальну озвучують - і вона може бути і в турецьких лірах, і в доларах. Якщо орендодавець - українець, то як правило домовляються в українській національній валюті - тобто в доларах США. В Аланії - так склалося - як правило в євро. Теоретично податок на прибуток повинен складати чи 15, чи 18%. Не впевнений, мене це ніколи не хвилювало, тобто питання не вивчав. Я за останні 6 років не чув, щоби хтось сплачував податок. Але Уряд Туреччини з цим бореться: здається з 1 вересня всі Договори оренди виключно в он-лайн режимі - і дані автоматично будуть попадати в податкову інспекцію.
Про амортизацію. В Туреччині є специфіка: квартири завжди продаються готовими "під ключ" (нові). На вторинному ринку не прийнято робити якийсь ремонт - тільки можливо заново валиками фарбують стіни. На скільки я знаю, це робить орендар при виселенні. або він же наймає працівника. В оренду квартири здають як правило БЕЗ МЕБЛІВ - "голі" та порожні. Єдине що є - то є від від Забудовника: меблі в кухні (з побутовою технікою у вигляді варочної поверхні, витяжки та духової шафи) та меблів в прихожій. Цікаво, що навіть кондиціонери спліт-системи приносять свої. При виселенні знімають/демонтують (всі комунікації завжди прокладені Забудовником, тобто достатньо встановити зовнішні на внутрішній блоки у передбачені проєктом місця та закачати фреон). Тому амортизація - як я розумію - можливо і помиляюся - наближається до нуля. Тобто фактично здається право жити у відділеному обсягу житлової нерухомості, в якій є: двері, стіни (завжди просто фарбовані в білий - дуже не часто в інший - колір), вікна, підлога (ламінат+кахлі), кухонна стінка та шафи в прихожій.
Поки панове готуються обговорити питання про нерухомість в Польщі - Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про купівлю нерухомості в Туреччині за підсумками липня 2024.
Ну що, панове, вперше за всі роки досліджень громадяни України вийшли на місце номер 2, випередивши громадян Німеччини... Схоже, "ямка" в цінах на нерухомість на березі Середземного моря - подалі від Курської АЕС та інших "цікавих" місць закінчилася... Я ще в минулому році прогнозував таку ямку в березні/квітні.
В липні 2024 року було продано іноземцям 2 350 квартир, в той час як в червні - 1 440 (зростання в 1,5 рази). Це менше, ніж в липні 2023 року (2 801) та в рекордному липні 2022 року (3 939), але для "почину" непогано... Я не слідкую за рівнем цін (не перебуваю в Туреччині та планую бути не раніше 1 листопада), але на днях давав дані з перших рук: киянка купила в мікрорайоні Sarisu (не самий гарний, але і не самий поганий варіант) - двушку (1+1) за 65 000 доларів. Взагалі відбулося те, до чого линув Уряд Туреччини - збити ціни на оренду та купівлю житла. На купівлю получилося. На оренду - не дуже. Згідно з даними платформи нерухомості Emlakjet, у липні відбулося значне зростання ринку оренди житла: плюс 19 відсотків у Стамбулі та плюс 8 відсотків в Анкарі. На ринку продажу житла найважливішим пріоритетом була ціна. На ринку оренди Анталії за даними того ж джерела навіть відбулося падіння - правда на смішні 2%... Чую від наших, які здають нерухомість, ціни в районі 20 000...25 000 лір або приблизно 600-750 доларів США.
Бетон написав:В Киеве за сборку и монтаж кухни 3 метра прямую и двух шкафов 30 тысяч гривен. В варшаве зарядили 7 тыс злотых. 70 тыс грн Вот наглядный разницы оплаты труда. Материалы получились дешевле, работы в 2 раза дороже
Хтось сумнівається, що в Україні середня ЗП вдвічі менша, ніж у Польщі?