cherchiltank написав:
Тобто спочатку обвалилась на 30 відсотків потім підросла на 8 - це значить ямка закінчилась?)
Я написав що ямка в цінах сінусоіди цін в нерухомості мабуть закінчилася, дивлячись на статистику продажу квартир іноземцям.
Ціни на нерухомість знизилися (після карколомного зростання) та на мою думку стабілізувалися.
Я спеціально подивився ЖК Преміум класу, де квартир ще рік тому продавалися по 440 000$ - зараз просять 365 000, але і нижче не опускаються.
Для порівняння: на етапі будівництва в 2021 році наші люди брали по 170 000$, а в січні 2022 останні з квартир забирали вже по 200 000$.
З орендою трохи складніше.
Зазвичай ціна на оренду квартири в Анталії була в діапазоні від 3700 до 4000 лір в місяць. Зараз мені важко згадати точно, який був курс долара тоді, думаю, що це були ціни на рівні 380$ за 2+1.
В 2022 році влітку і особливо восени ціна на оренду підскочила (війна почалася, шалена кількість орендарів зʼявилася) - вона піднялася до 20 000 лір і навіть в ЖК Преміум класу до неймовірних 40 000 лір.
Це було таке зростання, на яке накладалася інфляція турецької ліри, але і по 1500€ за квартиру 2+1 (трикімнатна) таких цін не було ніколи раніше.
Як сказала мені одна рієлтор з наших українок: «…поселила росіянина з Мурманська за 13 000 шалених лір у такий гнидник, що аж самій соромно. Ще й за такі гроші…»
Таким чином, якщо ретроспективно, то ціни на квартири та на оренду квартир до кінця 2022 року зросли в валютному еквіваленті в 3 (три) рази. І це реально. В три рази по валюті.
Потім Уряд почав приймати різкі вагомі кроки (і ви - і не тільки ви - про них мріяти): було вибито табуретку під шибиником-росіянином, який був основною причиною зростання цін: з 16 здається листопада повністю зупинили видачу громадянам росії та білорусі видачу карток ВНП за фактом оренди квартир. Масові відмови всім підряд росіянам - змусили практично всіх виїхати.
Зʼявилася на ринку купа квартир, порожніх, за які росіянам не повертали депозити або проплачені за 6 місяців суми грошей. Ціни на оренду, піднявшись в три рази у валюті, зупинилися.
Другий удар було нанесено в 2023 році: було видано Постанову, згідно з якою ВНП в країні можна отримати, тільки якщо Кадастрова (не ринкова) ціна квартири буде більшою за 200 000$. Це був суттєвий удар по «середньому класу» росіян, тому що вони спробували рятуватися, купуючи житло. За такими цінами наприклад в приморському величезному місті Мерсін, який завжди був номер 3 в інвестиціях, взагалі ніколи не було квартир: всі значно дешевше. Фактично було закрито браму в місто на морі з населенням в 2 мільйони мешканців.
Ось тоді почалося падіння цін на квартири та на оренду з рівня «втричі більше» на рівень «вдвічі більше».
Тобто реально було так: квартиру, куплену в 2017-2021 роках за 50 000$ можна було продати за 150 000$, а ось в 2023 році вже тільки за 100 000$.
Третій удар було нанесено 1 січня 2024 року: вступив в силу анонсований заздалегідь Закон про «короткострокову оренду». Фактично здача в оренду квартири на термін, менший за 100 днів, опинився поза законом.
Це призвело до того, що інвестори, які накупили квартир під оренду в досить довгий турецький сезон (з середини березня по 1 грудня) почали масово «скидати» квартири.
Ось така справа.
Ціни на оренду було впали навіть з 20 000 лір до 10 000 лір, але потім почали потихеньку знову зростати. Зараз весь час чую ціни приблизно в 20 000 лір.
Зростанню також допомагає відміна з 1 липня тимчасової заборони на підвищення орендної плати на 25%, яка діяла 2 роки.
Ось так воно насправді.
Зауважу, що орендна плата в 20 000 лір за 3-к квартиру (трохи менше 700$) мабуть є оптимальною.
Де ви в світі знайдете дешевше?