Додано: Сер 14 сер, 2024 12:28

cherchiltank написав: Тобто спочатку обвалилась на 30 відсотків потім підросла на 8 - це значить ямка закінчилась?) Тобто спочатку обвалилась на 30 відсотків потім підросла на 8 - це значить ямка закінчилась?)

Я написав що ямка в цінах сінусоіди цін в нерухомості мабуть закінчилася, дивлячись на статистику продажу квартир іноземцям.Ціни на нерухомість знизилися (після карколомного зростання) та на мою думку стабілізувалися.Я спеціально подивився ЖК Преміум класу, де квартир ще рік тому продавалися по 440 000$ - зараз просять 365 000, але і нижче не опускаються.Для порівняння: на етапі будівництва в 2021 році наші люди брали по 170 000$, а в січні 2022 останні з квартир забирали вже по 200 000$.З орендою трохи складніше.Зазвичай ціна на оренду квартири в Анталії була в діапазоні від 3700 до 4000 лір в місяць. Зараз мені важко згадати точно, який був курс долара тоді, думаю, що це були ціни на рівні 380$ за 2+1.В 2022 році влітку і особливо восени ціна на оренду підскочила (війна почалася, шалена кількість орендарів зʼявилася) - вона піднялася до 20 000 лір і навіть в ЖК Преміум класу до неймовірних 40 000 лір.Це було таке зростання, на яке накладалася інфляція турецької ліри, але і по 1500€ за квартиру 2+1 (трикімнатна) таких цін не було ніколи раніше.Як сказала мені одна рієлтор з наших українок: «…поселила росіянина з Мурманська за 13 000 шалених лір у такий гнидник, що аж самій соромно. Ще й за такі гроші…»Таким чином, якщо ретроспективно, то ціни на квартири та на оренду квартир до кінця 2022 року зросли в валютному еквіваленті в 3 (три) рази. І це реально. В три рази по валюті.Потім Уряд почав приймати різкі вагомі кроки (і ви - і не тільки ви - про них мріяти): було вибито табуретку під шибиником-росіянином, який був основною причиною зростання цін: з 16 здається листопада повністю зупинили видачу громадянам росії та білорусі видачу карток ВНП за фактом оренди квартир. Масові відмови всім підряд росіянам - змусили практично всіх виїхати.Зʼявилася на ринку купа квартир, порожніх, за які росіянам не повертали депозити або проплачені за 6 місяців суми грошей. Ціни на оренду, піднявшись в три рази у валюті, зупинилися.Другий удар було нанесено в 2023 році: було видано Постанову, згідно з якою ВНП в країні можна отримати, тільки якщо Кадастрова (не ринкова) ціна квартири буде більшою за 200 000$. Це був суттєвий удар по «середньому класу» росіян, тому що вони спробували рятуватися, купуючи житло. За такими цінами наприклад в приморському величезному місті Мерсін, який завжди був номер 3 в інвестиціях, взагалі ніколи не було квартир: всі значно дешевше. Фактично було закрито браму в місто на морі з населенням в 2 мільйони мешканців.Ось тоді почалося падіння цін на квартири та на оренду з рівня «втричі більше» на рівень «вдвічі більше».Тобто реально було так: квартиру, куплену в 2017-2021 роках за 50 000$ можна було продати за 150 000$, а ось в 2023 році вже тільки за 100 000$.Третій удар було нанесено 1 січня 2024 року: вступив в силу анонсований заздалегідь Закон про «короткострокову оренду». Фактично здача в оренду квартири на термін, менший за 100 днів, опинився поза законом.Це призвело до того, що інвестори, які накупили квартир під оренду в досить довгий турецький сезон (з середини березня по 1 грудня) почали масово «скидати» квартири.Ось така справа.Ціни на оренду було впали навіть з 20 000 лір до 10 000 лір, але потім почали потихеньку знову зростати. Зараз весь час чую ціни приблизно в 20 000 лір.Зростанню також допомагає відміна з 1 липня тимчасової заборони на підвищення орендної плати на 25%, яка діяла 2 роки.Ось так воно насправді.Зауважу, що орендна плата в 20 000 лір за 3-к квартиру (трохи менше 700$) мабуть є оптимальною.Де ви в світі знайдете дешевше?