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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2024 14:38
gonchik74 написав: Gastarbaiter написав: Бетон написав:
В Киеве за сборку и монтаж кухни 3 метра прямую и двух шкафов 30 тысяч гривен.
В варшаве зарядили 7 тыс злотых. 70 тыс грн
Вот наглядный разницы оплаты труда.
Материалы получились дешевле, работы в 2 раза дороже
Так по всем услугам. Разница в 2 раза. Хотя не очень понимаю эти расценки на кухни. Что там собирать хоть на 7 тыс. зл., хоть на 30 тыс. грн.?
Думаю, що це не просто шафки розставити і мийку врізати. Хоча хто зна. Інколи у мене просто ступор від польських цін. Днями родичі москітьєру на розсувні двері виходу на терасу купили. 350 € з монтажем. Розміри 2.5 на 1.2 м.
Там треба помудохатись двом днів 5. То не готова кухя з леруа. Там і гола і антресолі і холодильник вбудований
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