RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:38

  gonchik74 написав:
  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:В Киеве за сборку и монтаж кухни 3 метра прямую и двух шкафов 30 тысяч гривен.

В варшаве зарядили 7 тыс злотых. 70 тыс грн

Вот наглядный разницы оплаты труда.

Материалы получились дешевле, работы в 2 раза дороже

Так по всем услугам. Разница в 2 раза. Хотя не очень понимаю эти расценки на кухни. Что там собирать хоть на 7 тыс. зл., хоть на 30 тыс. грн.?

Думаю, що це не просто шафки розставити і мийку врізати. Хоча хто зна. Інколи у мене просто ступор від польських цін. Днями родичі москітьєру на розсувні двері виходу на терасу купили. 350 € з монтажем. Розміри 2.5 на 1.2 м.

Там треба помудохатись двом днів 5. То не готова кухя з леруа. Там і гола і антресолі і холодильник вбудований
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3100
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 21:30

  gonchik74 написав:Думаю, що це не просто шафки розставити і мийку врізати. Хоча хто зна. Інколи у мене просто ступор від польських цін. Днями родичі москітьєру на розсувні двері виходу на терасу купили. 350 € з монтажем. Розміри 2.5 на 1.2 м.

Є певна категорія людей, які непогано заробляють, але при вигляді перфоратора чи лобзика втрачають свідомість.
Як раз сьогодні розмовляли з колегою на тему того, чому люди купують квартири в його районі з мікрокімнатами "па 15", а квартира, яку купив я, стояла кілька місяців "па 9". Зійшлися на тому, що усі ці барбери та менеджери корпорацій (чи хто там купує у нових районах?) готові переплачувати за конуру, але вже зроблену, ніж займатися ремонтом. У мене поки що на ремонт пішло щось біля 5-8 тис. злотих і ще стільки (може навіть трохи менше) треба, щоб закінчити марафет. Але майже усе своїми руками.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3318
З нами з: 26.02.18
Подякував: 679 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 22:22

5…8 тисяч злотих непогані гроші.
Гуляючи в ці дні вулицями Кракова, звернув увагу на KANTOR:
Купівля долЯрів 3,88 (!)
Продаж 3,99…
Да уж…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9902
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3672 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 00:45

  akurt написав:5…8 тисяч злотих непогані гроші.
Гуляючи в ці дні вулицями Кракова, звернув увагу на KANTOR:
Купівля долЯрів 3,88 (!)
Продаж 3,99…
Да уж…

На їх місці мали бути ми-"друга Франція" і тп, але був фільм жахів колись такий, "Поворот не туди"...😟
В принципі курс точно такий самий до долара, як на початку нульових. Тоді сигарети до Польщі тягав, тож курс добре пам"ятає бо постійно злотувкі на доляри міняв.
Bolt
 
Повідомлень: 3097
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 08:44

  akurt написав:5…8 тисяч злотих непогані гроші.
Гуляючи в ці дні вулицями Кракова, звернув увагу на KANTOR:
Купівля долЯрів 3,88 (!)
Продаж 3,99…
Да уж…

Ну що ж, зарплата в доларах росте! Але є момент, при янику теж тримали курс, чим все це скінчилося ми знаємо.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9257
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 1757 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 929930931932
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2486, 2487, 2488
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24875 16652570
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2024 18:34
cherchiltank
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1010, 1011, 1012
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10116 6319305
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2024 18:45
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382339
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NovaPay (5)
15.08.2024 07:29
ПриватБанк (4163)
15.08.2024 06:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.