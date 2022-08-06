Додано: Чет 15 сер, 2024 10:45

Що відбувається на ринку орендної нерухомості одного з найбільш відомих курортів Середземного моря - Анталія?



Написати цей текст мене спонукали дві події.

Одна подія повʼязана з нашою українкою, трохи не звичною за долею.

Вона заміжня за чоловіком, з яким не живе вже багато років, і від якого народила доньку.

Чоловік цей живе та працює в США, матеріально суттєво підтримує свою доньку, і ця донька разом з мамою прибула на проживання в Анталію влітку 2022 року. Для вирішення питання з орендою я звʼязав її з нашими українськими жінками, які підробляли «чорними рієлторами». Тобто працювали під дахом офіційної рієлторськоі контори, але працювали неофіційно.

Вони трохи були збентежені апетитами цієї жінки, яка хотіла тільки досить шикарне житло та в досить престижному мікрорайоні Liman (в перекладі «порт»). Зверніть увагу: Liman.

…Все було «не таке», але нарешті підібрали щось гарне та не дуже дешево: в цінах року 2022 ціна оренди в 17 000 лір була реально карколомною (звичайні ціни трохи далі від моря були в діапазоні від 3700 до 4200 лір).

Пані з донькою жила дуже гарно до 1 липня цього року. А ось після першого року раптом почала задавати мені питання (як пораднику в юридичних питаннях), чи анулюють її картку ВНП, якщо вона достроково розірве Договір оренди та змінить місце проживання. Закінчилося тим, що вона переїхала раптом в готель (!). Я порадив підготувати для Міграційної служби необхідні документи відносин з готелем.

Сам подумав, що їй мабуть суттєво підвищили орендну плату, бо з 1 липня було відмінено Постанову Уряду Туреччини про обмеження підвищення суми оренди в 25%.

Нової ціни пані не витримала, виїхала.

Я не питав, яка нова ціна, не бажаючи далі займатися її справою.



Але сьогодні отримав фактично відповідь, коли наша українка попросила мене розповсюдити в українській діаспорі Анталії таке оголошення:

«Здаю свою квартиру 2+1 на довгий термін. Лара, Чаалаян. Квартира після ремонту, чиста, світла, нові меблі і побутова техніка, кондиціонери, посуд. Ціна 35 000 лір.»

Ну ось все стало зрозумілим: 35 000 лір.

То вже серйозно.

Це десь 1100$ на місяць…

«Ямка» в цінах на нерухомість в Анталії дійсно завершилася…