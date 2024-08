Średnie ceny mieszkań w Krakowie

Średnia cena mieszkań w Krakowie w lipcu 2024 roku wynosiła 16 203 zł za m kw. Tym samym stolica Małopolski odnotowała spadek cen o 1% względem poprzedniego miesiąca, kiedy to kupujący musieli zapłacić za swoje M średnio 16 285 zł za m kw.



Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl - W lipcu odnotowano w Krakowie spadek średniej ceny m kw. o 1%, co nie wydarzyło się w tym mieście od 2,5 roku. Mało tego, krakowscy deweloperzy mogli pochwalić się zwiększeniem sprzedaży mieszkań w porównaniu z czerwcem.



W lipcu liczba lokali, która trafiła do sprzedaży wzrosła. Na koniec miesiąca krakowscy deweloperzy posiadali w swojej ofercie dokładnie 6 959 ofert nowych mieszkań, czyli o 1099 szt. więcej niż w czerwcu 2024.