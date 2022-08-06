Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:В Киеве за сборку и монтаж кухни 3 метра прямую и двух шкафов 30 тысяч гривен.
В варшаве зарядили 7 тыс злотых. 70 тыс грн
Вот наглядный разницы оплаты труда.
Материалы получились дешевле, работы в 2 раза дороже
Так по всем услугам. Разница в 2 раза. Хотя не очень понимаю эти расценки на кухни. Что там собирать хоть на 7 тыс. зл., хоть на 30 тыс. грн.?
Думаю, що це не просто шафки розставити і мийку врізати. Хоча хто зна. Інколи у мене просто ступор від польських цін. Днями родичі москітьєру на розсувні двері виходу на терасу купили. 350 € з монтажем. Розміри 2.5 на 1.2 м.
Там треба помудохатись двом днів 5. То не готова кухя з леруа. Там і гола і антресолі і холодильник вбудований
gonchik74 написав:Думаю, що це не просто шафки розставити і мийку врізати. Хоча хто зна. Інколи у мене просто ступор від польських цін. Днями родичі москітьєру на розсувні двері виходу на терасу купили. 350 € з монтажем. Розміри 2.5 на 1.2 м.
Є певна категорія людей, які непогано заробляють, але при вигляді перфоратора чи лобзика втрачають свідомість. Як раз сьогодні розмовляли з колегою на тему того, чому люди купують квартири в його районі з мікрокімнатами "па 15", а квартира, яку купив я, стояла кілька місяців "па 9". Зійшлися на тому, що усі ці барбери та менеджери корпорацій (чи хто там купує у нових районах?) готові переплачувати за конуру, але вже зроблену, ніж займатися ремонтом. У мене поки що на ремонт пішло щось біля 5-8 тис. злотих і ще стільки (може навіть трохи менше) треба, щоб закінчити марафет. Але майже усе своїми руками.
akurt написав:5…8 тисяч злотих непогані гроші. Гуляючи в ці дні вулицями Кракова, звернув увагу на KANTOR: Купівля долЯрів 3,88 (!) Продаж 3,99… Да уж…
На їх місці мали бути ми-"друга Франція" і тп, але був фільм жахів колись такий, "Поворот не туди"...😟 В принципі курс точно такий самий до долара, як на початку нульових. Тоді сигарети до Польщі тягав, тож курс добре пам"ятає бо постійно злотувкі на доляри міняв.
Я ще подумав, про наших, які купили нерухомість в Польщі восени та взимку року 2022, коли курс був - хоч тримався і не довго - 5 злотих за 1 долар. Вгадали. А ось хто увійшов в іпотеку, сподіваючись на курс 6 злотих за долар, відчуває себе «не дуже». Мабуть….
Що відбувається на ринку орендної нерухомості одного з найбільш відомих курортів Середземного моря - Анталія?
Написати цей текст мене спонукали дві події. Одна подія повʼязана з нашою українкою, трохи не звичною за долею. Вона заміжня за чоловіком, з яким не живе вже багато років, і від якого народила доньку. Чоловік цей живе та працює в США, матеріально суттєво підтримує свою доньку, і ця донька разом з мамою прибула на проживання в Анталію влітку 2022 року. Для вирішення питання з орендою я звʼязав її з нашими українськими жінками, які підробляли «чорними рієлторами». Тобто працювали під дахом офіційної рієлторськоі контори, але працювали неофіційно. Вони трохи були збентежені апетитами цієї жінки, яка хотіла тільки досить шикарне житло та в досить престижному мікрорайоні Liman (в перекладі «порт»). Зверніть увагу: Liman. …Все було «не таке», але нарешті підібрали щось гарне та не дуже дешево: в цінах року 2022 ціна оренди в 17 000 лір була реально карколомною (звичайні ціни трохи далі від моря були в діапазоні від 3700 до 4200 лір). Пані з донькою жила дуже гарно до 1 липня цього року. А ось після першого року раптом почала задавати мені питання (як пораднику в юридичних питаннях), чи анулюють її картку ВНП, якщо вона достроково розірве Договір оренди та змінить місце проживання. Закінчилося тим, що вона переїхала раптом в готель (!). Я порадив підготувати для Міграційної служби необхідні документи відносин з готелем. Сам подумав, що їй мабуть суттєво підвищили орендну плату, бо з 1 липня було відмінено Постанову Уряду Туреччини про обмеження підвищення суми оренди в 25%. Нової ціни пані не витримала, виїхала. Я не питав, яка нова ціна, не бажаючи далі займатися її справою.
Але сьогодні отримав фактично відповідь, коли наша українка попросила мене розповсюдити в українській діаспорі Анталії таке оголошення: «Здаю свою квартиру 2+1 на довгий термін. Лара, Чаалаян. Квартира після ремонту, чиста, світла, нові меблі і побутова техніка, кондиціонери, посуд. Ціна 35 000 лір.» Ну ось все стало зрозумілим: 35 000 лір. То вже серйозно. Це десь 1100$ на місяць… «Ямка» в цінах на нерухомість в Анталії дійсно завершилася…
akurt написав:Я ще подумав, про наших, які купили нерухомість в Польщі восени та взимку року 2022, коли курс був - хоч тримався і не довго - 5 злотих за 1 долар. Вгадали. А ось хто увійшов в іпотеку, сподіваючись на курс 6 злотих за долар, відчуває себе «не дуже». Мабуть….
Хто увійшов в іпотеку, маючи доходи в злотих, - тим курс долара не цікавий.
Średnie ceny mieszkań w Krakowie Średnia cena mieszkań w Krakowie w lipcu 2024 roku wynosiła 16 203 zł za m kw. Tym samym stolica Małopolski odnotowała spadek cen o 1% względem poprzedniego miesiąca, kiedy to kupujący musieli zapłacić za swoje M średnio 16 285 zł za m kw.
Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl - W lipcu odnotowano w Krakowie spadek średniej ceny m kw. o 1%, co nie wydarzyło się w tym mieście od 2,5 roku. Mało tego, krakowscy deweloperzy mogli pochwalić się zwiększeniem sprzedaży mieszkań w porównaniu z czerwcem.
W lipcu liczba lokali, która trafiła do sprzedaży wzrosła. Na koniec miesiąca krakowscy deweloperzy posiadali w swojej ofercie dokładnie 6 959 ofert nowych mieszkań, czyli o 1099 szt. więcej niż w czerwcu 2024.
Цікава навіть не сама корекція на 1% (в рамках похибки), а збільшення пропозиції від забудовників аж на 15% за місяць!