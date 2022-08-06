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„Mamy to! Budżet Polski przyjęty przez rząd przeznacza na mieszkalnictwo 4,3 mld zł. To ponad 50 proc. więcej niż w tym roku!" - zauważyła w mediach społecznościowych szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
"Dobra wiadomość: w budżecie jest okrągłe 0 zł na kredyt 0 proc.” – dodała.
Де Гастарбайтер, який казав що стопудов буде "Кредит на старт 0%"?
На тлі зростання пропозиції дуже приємна новина. А то вчора проїздом був товариш, що отаборився в Валенсії. Дуже був здивований краківськими цінами.
Краще терміново шукайте кавалірку на Хуті. Як викопають та запустять метро - буде козирний район
Так вже чекаємо після новини знижек. Ринок поступово охолоджується, далі буде цікавіше. За Нову Гуту - район недооцінений, зелено, трамвай є, кажуть єдиний відкритий нормальний басейн в Кракові - на Гуті. Сам гутнічий комбінат кожен рік виробляє все менше і менше - тобто потенційно його років через 5 прикриють.