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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 930931932933
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 17:56

  BIGor написав:Де Гастарбайтер, який казав що стопудов буде "Кредит на старт 0%"?

Коли це я казав що "стопудов буде"?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:00

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Де Гастарбайтер, який казав що стопудов буде "Кредит на старт 0%"?

Коли це я казав що "стопудов буде"?

Так, щось глянув і не знайшов пруфів, вибачаюсь.
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 28 сер, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:00

  BIGor написав:Є хороші новини
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rzad-p ... 03276.html
„Mamy to! Budżet Polski przyjęty przez rząd przeznacza na mieszkalnictwo 4,3 mld zł. To ponad 50 proc. więcej niż w tym roku!" - zauważyła w mediach społecznościowych szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Dobra wiadomość: w budżecie jest okrągłe 0 zł na kredyt 0 proc.” – dodała.

Де Гастарбайтер, який казав що стопудов буде "Кредит на старт 0%"?

На тлі зростання пропозиції дуже приємна новина. А то вчора проїздом був товариш, що отаборився в Валенсії. Дуже був здивований краківськими цінами.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:59

  BIGor написав:Блін, памятаю казали, пошукаю ввечері.

Краще терміново шукайте кавалірку на Хуті. Як викопають та запустять метро - буде козирний район :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:14

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Блін, памятаю казали, пошукаю ввечері.

Краще терміново шукайте кавалірку на Хуті. Як викопають та запустять метро - буде козирний район :mrgreen:

З тим метром буде як з кредитом «0»)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:21

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Блін, памятаю казали, пошукаю ввечері.

Краще терміново шукайте кавалірку на Хуті. Як викопають та запустять метро - буде козирний район :mrgreen:

Так вже чекаємо після новини знижек. Ринок поступово охолоджується, далі буде цікавіше.
За Нову Гуту - район недооцінений, зелено, трамвай є, кажуть єдиний відкритий нормальний басейн в Кракові - на Гуті. Сам гутнічий комбінат кожен рік виробляє все менше і менше - тобто потенційно його років через 5 прикриють.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:06

Про стан польського ринку нерухомості.
Gastarbaiter
 
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