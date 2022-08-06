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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 931932933934
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:36

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Про стан польського ринку нерухомості.

Дивився цього чувака, сиф як кажуть, щось про ціни в Парижі меле, Швеції, що за 1,5 середніх можна купити 1 м2 :mrgreen:. Ну звичайно чувак забув сказати що то брутто і що все подорожчало останні роки х2. Ну і також "Буиитокадаражай" (С).
Був на фестивалі в Нєполоміце, так ціни на все x1,5 в порівнянні з минулим роком. В Євро це x1,75.

Краще описана ситуація тут, більш незалежний блогер

Можна для темних? Що саме *1.5? Чому в євро *1.75? Воно ж як було в минулому році 4.3, так і зараз стільки ж. Вихідними дивився і цього чувака з викресами і ще всяких різних. Висновок - ніхто не прогнозує, куди піде ринок. Але передумов для здешевлення немає. Принаймні на найближчих пару років за щастя буде стабілізація цін. Чого я особисто поки що не бачу. Є девелопери, які свої хотєлки трохи зменшили, але це поки що не загальний тренд.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:55

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Краще описана ситуація тут, більш незалежний блогер

Щось я не зрозумів. Буде дорожчати чи дешевшати?
Щось не бачу реальних чинників, щоб люди раптово кинулися панічно продавати. Принаймі у великих містах. Відсоткова ставка буде падати, зарплати зростатимуть.
Подивимось.

Після росту в 30-50% не буде корекції? :D
Там є графік, скільки кредитів беруть або подають заявки - їх меншає. А Ви колись розсказували що через швидкий ріст доходів кредитна спроможність росте.
Також багато чого залежить від програми роздавання 0% на житло, деякі політики кажуть що він буде 100%, інші кажуть що не буде.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:00

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Краще описана ситуація тут, більш незалежний блогер

Щось я не зрозумів. Буде дорожчати чи дешевшати?
Щось не бачу реальних чинників, щоб люди раптово кинулися панічно продавати. Принаймі у великих містах. Відсоткова ставка буде падати, зарплати зростатимуть.
Подивимось.

Після росту в 30-50% не буде корекції? :D
Там є графік, скільки кредитів беруть або подають заявки - їх меншає. А Ви колись розсказували що через швидкий ріст доходів кредитна спроможність росте.
Також багато чого залежить від програми роздавання 0% на житло, деякі політики кажуть що він буде 100%, інші кажуть що не буде.

Ви теж колись розповідали про курс 4.5 злотий до долара в 2024-му). Щодо 0% Туск продавлює цю тему попри спротив мінфіну. Хз чим закінчиться. Але якщо на горизонті знову замайорить 0%, то ціни підуть догори.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  gonchik74 написав:Ви теж колись розповідали про курс 4.5 злотий до долара в 2024-му). Щодо 0% Туск продавлює цю тему попри спротив мінфіну. Хз чим закінчиться. Але якщо на горизонті знову замайорить 0%, то ціни підуть догори.

Дивно все це спостерігати збоку. Цікаво чому вони не прив'яжуть той 0% до вирішення демографічної кризи. Скажімо даємо молодій сімі'ї на 20 років, з яки перші 5 під 0, якщо народили дитину - ще 5 років під 0...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:09

  Дюрі-бачі написав:
  gonchik74 написав:Ви теж колись розповідали про курс 4.5 злотий до долара в 2024-му). Щодо 0% Туск продавлює цю тему попри спротив мінфіну. Хз чим закінчиться. Але якщо на горизонті знову замайорить 0%, то ціни підуть догори.

Дивно все це спостерігати збоку. Цікаво чому вони не прив'яжуть той 0% до вирішення демографічної кризи. Скажімо даємо молодій сімі'ї на 20 років, з яки перші 5 під 0, якщо народили дитину - ще 5 років під 0...

Відповідь в відео, посилання на яке дав Bolt. Заробити мають девелопери і банкіри, а не простий люд.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:48

  Дюрі-бачі написав:Дивно все це спостерігати збоку. Цікаво чому вони не прив'яжуть той 0% до вирішення демографічної кризи. Скажімо даємо молодій сімі'ї на 20 років, з яки перші 5 під 0, якщо народили дитину - ще 5 років під 0...

Ідея приблизно така й була. Чим більше дітей - тим нижчий відсоток за кредитом (аж до 0). Тому "вистрілять" великі квартири і будинки. Кавалірки ні.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:59

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:Дивно все це спостерігати збоку. Цікаво чому вони не прив'яжуть той 0% до вирішення демографічної кризи. Скажімо даємо молодій сімі'ї на 20 років, з яки перші 5 під 0, якщо народили дитину - ще 5 років під 0...

Ідея приблизно така й була. Чим більше дітей - тим нижчий відсоток за кредитом (аж до 0). Тому "вистрілять" великі квартири і будинки. Кавалірки ні.

Великі квартири і так вистрілили за останній рік +30+50%. Думаєте метр великої квартири буде рівним метру в кавалірці?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:05

  gonchik74 написав:Ви теж колись розповідали про курс 4.5 злотий до долара в 2024-му). Щодо 0% Туск продавлює цю тему попри спротив мінфіну. Хз чим закінчиться. Але якщо на горизонті знову замайорить 0%, то ціни підуть догори.

Політика, я на це вплинути не можу, ну хто ж знав що Гапінський (ПіС) буде тримати неринково високі ставки щоб насолити Туску в економіці? І я не розповідав, а писав що чекаю такий-то і такий курс, бо частина заощаджень в Євро-ЮСД.
BIGor
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