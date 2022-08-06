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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2024 09:36
BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Про стан польського ринку нерухомості.
Дивився цього чувака, сиф як кажуть, щось про ціни в Парижі меле, Швеції, що за 1,5 середніх можна купити 1 м2
. Ну звичайно чувак забув сказати що то брутто і що все подорожчало останні роки х2. Ну і також "Буиитокадаражай" (С).
Був на фестивалі в Нєполоміце, так ціни на все x1,5
в порівнянні з минулим роком. В Євро це x1,75
.
Краще описана ситуація тут, більш незалежний блогер
Можна для темних? Що саме *1.5? Чому в євро *1.75? Воно ж як було в минулому році 4.3, так і зараз стільки ж. Вихідними дивився і цього чувака з викресами і ще всяких різних. Висновок - ніхто не прогнозує, куди піде ринок. Але передумов для здешевлення немає. Принаймні на найближчих пару років за щастя буде стабілізація цін. Чого я особисто поки що не бачу. Є девелопери, які свої хотєлки трохи зменшили, але це поки що не загальний тренд.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 09:55
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Краще описана ситуація тут, більш незалежний блогер
Щось я не зрозумів. Буде дорожчати чи дешевшати?
Щось не бачу реальних чинників, щоб люди раптово кинулися панічно продавати. Принаймі у великих містах. Відсоткова ставка буде падати, зарплати зростатимуть.
Подивимось.
Після росту в 30-50% не буде корекції?
Там є графік, скільки кредитів беруть або подають заявки - їх меншає. А Ви колись розсказували що через швидкий ріст доходів кредитна спроможність росте.
Також багато чого залежить від програми роздавання 0% на житло, деякі політики кажуть що він буде 100%, інші кажуть що не буде.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:00
BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Краще описана ситуація тут, більш незалежний блогер
Щось я не зрозумів. Буде дорожчати чи дешевшати?
Щось не бачу реальних чинників, щоб люди раптово кинулися панічно продавати. Принаймі у великих містах. Відсоткова ставка буде падати, зарплати зростатимуть.
Подивимось.
Після росту в 30-50% не буде корекції?
Там є графік, скільки кредитів беруть або подають заявки - їх меншає. А Ви колись розсказували що через швидкий ріст доходів кредитна спроможність росте.
Також багато чого залежить від програми роздавання 0% на житло, деякі політики кажуть що він буде 100%, інші кажуть що не буде.
Ви теж колись розповідали про курс 4.5 злотий до долара в 2024-му). Щодо 0% Туск продавлює цю тему попри спротив мінфіну. Хз чим закінчиться. Але якщо на горизонті знову замайорить 0%, то ціни підуть догори.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:05
gonchik74 написав:
Ви теж колись розповідали про курс 4.5 злотий до долара в 2024-му). Щодо 0% Туск продавлює цю тему попри спротив мінфіну. Хз чим закінчиться. Але якщо на горизонті знову замайорить 0%, то ціни підуть догори.
Дивно все це спостерігати збоку. Цікаво чому вони не прив'яжуть той 0% до вирішення демографічної кризи. Скажімо даємо молодій сімі'ї на 20 років, з яки перші 5 під 0, якщо народили дитину - ще 5 років під 0...
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:09
Дюрі-бачі написав: gonchik74 написав:
Ви теж колись розповідали про курс 4.5 злотий до долара в 2024-му). Щодо 0% Туск продавлює цю тему попри спротив мінфіну. Хз чим закінчиться. Але якщо на горизонті знову замайорить 0%, то ціни підуть догори.
Дивно все це спостерігати збоку. Цікаво чому вони не прив'яжуть той 0% до вирішення демографічної кризи. Скажімо даємо молодій сімі'ї на 20 років, з яки перші 5 під 0, якщо народили дитину - ще 5 років під 0...
Відповідь в відео, посилання на яке дав Bolt. Заробити мають девелопери і банкіри, а не простий люд.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:48
Дюрі-бачі написав:
Дивно все це спостерігати збоку. Цікаво чому вони не прив'яжуть той 0% до вирішення демографічної кризи. Скажімо даємо молодій сімі'ї на 20 років, з яки перші 5 під 0, якщо народили дитину - ще 5 років під 0...
Ідея приблизно така й була. Чим більше дітей - тим нижчий відсоток за кредитом (аж до 0). Тому "вистрілять" великі квартири і будинки. Кавалірки ні.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 09 вер, 2024 10:59
Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав:
Дивно все це спостерігати збоку. Цікаво чому вони не прив'яжуть той 0% до вирішення демографічної кризи. Скажімо даємо молодій сімі'ї на 20 років, з яки перші 5 під 0, якщо народили дитину - ще 5 років під 0...
Ідея приблизно така й була. Чим більше дітей - тим нижчий відсоток за кредитом (аж до 0). Тому "вистрілять" великі квартири і будинки. Кавалірки ні.
Великі квартири і так вистрілили за останній рік +30+50%. Думаєте метр великої квартири буде рівним метру в кавалірці?
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Додано: Пон 09 вер, 2024 11:05
gonchik74 написав:
Ви теж колись розповідали про курс 4.5 злотий до долара в 2024-му). Щодо 0% Туск продавлює цю тему попри спротив мінфіну. Хз чим закінчиться. Але якщо на горизонті знову замайорить 0%, то ціни підуть догори.
Політика, я на це вплинути не можу, ну хто ж знав що Гапінський (ПіС) буде тримати неринково високі ставки щоб насолити Туску в економіці? І я не розповідав, а писав що чекаю такий-то і такий курс, бо частина заощаджень в Євро-ЮСД.
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