Додано: Пон 09 вер, 2024 12:39

BIGor написав: Після росту в 30-50% не буде корекції?

Там є графік, скільки кредитів беруть або подають заявки - їх меншає. А Ви колись розсказували що через швидкий ріст доходів кредитна спроможність росте.

Після росту в 30-50% не буде корекції?Там є графік, скільки кредитів беруть або подають заявки - їх меншає. А Ви колись розсказували що через швидкий ріст доходів кредитна спроможність росте.

Ви забуваєте, що терези (ринок) мають дві чаші. Є ще ось такий графік.Зараз "навіс" - це те, що будувалося з 2022 року. А от у 2023, як бачите, стартів нових об'єктів було значно менше. Отже, у цьому та наступному році якогось значного "навісу", скоріш за все, не буде.Кредитна спроможність "під ринкову ставку" зараз дійсно вища, ніж на початку 2023. Бо зарплати, таки, зросли, а WIBOR трохи присів. Розпродавати квартири у "жорсткий мінус" забудовники теж не будуть. Якогось розпродажу кредитного житла через неспроможність позичальників тягнути іпотеку теж не спостерігалося і не спостерігається. Усілякі спекулі та фліпери - ну, не знаю, хто там був бажаючий під 10% ставки цим займатися. А хто крутив 100% свої гроші - ті, мабуть, вже розпродалися у 2023 році. Хтось може вирішити піти в лендлордізм, поки ситуація з 0% кредитом не проясниться. Тож звідки, на вашу думку, з'явиться уся та маса об'єктів на продаж, які завалять ринок?Частина покупців теж, на певно, чекають, що там буде з тим "кредитом 0%".Корекція буде (і вже йде), але обвал - навряд чи. Варто "висиджувати" зараз якісь потенціальні 10-15%, сплачуючи тим часом оренду? Може так, може ні. Осболиво, якщо додати у модель ріст цін на матеріали та роботу (ремонт через рік-два вийде дорожче, ніж зараз).