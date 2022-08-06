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нерухомість закордоном

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 932933934935
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:20

  BIGor написав:Гапінський (ПіС) натякає що буде тримати високу ставку до виборів в 2025.

У ECB та Феді, мабуть, теж ПіСовські "шпійони" сидять? Теж усе тримають, тримають. Вже навіть у Центробанк Японії просочилися і теж ставки вгору підкручують!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:30

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Гапінський (ПіС) натякає що буде тримати високу ставку до виборів в 2025.

У ECB та Феді, мабуть, теж ПіСовські "шпійони" сидять? Теж усе тримають, тримають. Вже навіть у Центробанк Японії просочилися і теж ставки вгору підкручують!

Щось Ви навалюєте гівна, інфляція та депозити вже давно не 5,75% - так який сенс тримати таку високу ставку? Може у Вас є власна версія? Ви ж фінансист :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:39

  BIGor написав:Після росту в 30-50% не буде корекції? :D
Там є графік, скільки кредитів беруть або подають заявки - їх меншає. А Ви колись розсказували що через швидкий ріст доходів кредитна спроможність росте.

Ви забуваєте, що терези (ринок) мають дві чаші. Є ще ось такий графік.
Зображення
Зараз "навіс" - це те, що будувалося з 2022 року. А от у 2023, як бачите, стартів нових об'єктів було значно менше. Отже, у цьому та наступному році якогось значного "навісу", скоріш за все, не буде.
Кредитна спроможність "під ринкову ставку" зараз дійсно вища, ніж на початку 2023. Бо зарплати, таки, зросли, а WIBOR трохи присів. Розпродавати квартири у "жорсткий мінус" забудовники теж не будуть. Якогось розпродажу кредитного житла через неспроможність позичальників тягнути іпотеку теж не спостерігалося і не спостерігається. Усілякі спекулі та фліпери - ну, не знаю, хто там був бажаючий під 10% ставки цим займатися. А хто крутив 100% свої гроші - ті, мабуть, вже розпродалися у 2023 році. Хтось може вирішити піти в лендлордізм, поки ситуація з 0% кредитом не проясниться. Тож звідки, на вашу думку, з'явиться уся та маса об'єктів на продаж, які завалять ринок?
Частина покупців теж, на певно, чекають, що там буде з тим "кредитом 0%".
Корекція буде (і вже йде), але обвал - навряд чи. Варто "висиджувати" зараз якісь потенціальні 10-15%, сплачуючи тим часом оренду? Може так, може ні. Осболиво, якщо додати у модель ріст цін на матеріали та роботу (ремонт через рік-два вийде дорожче, ніж зараз).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:09

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Після росту в 30-50% не буде корекції? :D
Там є графік, скільки кредитів беруть або подають заявки - їх меншає. А Ви колись розсказували що через швидкий ріст доходів кредитна спроможність росте.

Ви забуваєте, що терези (ринок) мають дві чаші. Є ще ось такий графік.
Зображення
Зараз "навіс" - це те, що будувалося з 2022 року. А от у 2023, як бачите, стартів нових об'єктів було значно менше. Отже, у цьому та наступному році якогось значного "навісу", скоріш за все, не буде.
Кредитна спроможність "під ринкову ставку" зараз дійсно вища, ніж на початку 2023. Бо зарплати, таки, зросли, а WIBOR трохи присів. Розпродавати квартири у "жорсткий мінус" забудовники теж не будуть. Якогось розпродажу кредитного житла через неспроможність позичальників тягнути іпотеку теж не спостерігалося і не спостерігається. Усілякі спекулі та фліпери - ну, не знаю, хто там був бажаючий під 10% ставки цим займатися. А хто крутив 100% свої гроші - ті, мабуть, вже розпродалися у 2023 році. Хтось може вирішити піти в лендлордізм, поки ситуація з 0% кредитом не проясниться. Тож звідки, на вашу думку, з'явиться уся та маса об'єктів на продаж, які завалять ринок?
Частина покупців теж, на певно, чекають, що там буде з тим "кредитом 0%".

Вона потроху зявляється, що на первинці (рапорти ринку первотнего, де забудовники за літній місяць виставили на 10% квартир більше, я про це писав вище), що на вторинці https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania (другий графік отодома беремо за еталон).
  Gastarbaiter написав:Корекція буде (і вже йде), але обвал - навряд чи. Варто "висиджувати" зараз якісь потенціальні 10-15%, сплачуючи тим часом оренду? Може так, може ні. Осболиво, якщо додати у модель ріст цін на матеріали та роботу (ремонт через рік-два вийде дорожче, ніж зараз).

Ну цікаво, ци варто заради 100-150 тис злотих трохи почекати? :mrgreen: Я сижу зараз в дешевій оренді, якщо очистити комунальні (вони платяться і у власному житлі) - то це виходить 2350 зл. Тобто на кону 100-150 тис зл. корекції, і 2,3 тис оренди.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:54

  BIGor написав:Вона потроху зявляється, що на первинці (рапорти ринку первотнего, де забудовники за літній місяць виставили на 10% квартир більше, я про це писав вище), що на вторинці https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania (другий графік отодома беремо за еталон).

Це вже розбирали. Щороку у липні-серпні пік пропозиції. Проста сезонність.
  BIGor написав:Ну цікаво, ци варто заради 100-150 тис злотих трохи почекати? :mrgreen: Я сижу зараз в дешевій оренді, якщо очистити комунальні (вони платяться і у власному житлі) - то це виходить 2350 зл. Тобто на кону 100-150 тис зл. корекції, і 2,3 тис оренди.

Підіймають ціни дуже швидко. Знижують дуже неохоче. Психологія. Тому якось не вірю я, що за місяць впаде на 10-15%. За рік-півтора може бути. А за півтора роки за оренду віддасте вже 40 тис. Або ще більше, якщо лендлорд раптом вирішить, що йому краще здавати свою "прєлєсть" комусь іншому за 3000, ніж вам за 2350. А якщо NBP раптом порахує, що інфляція сповільнилася і можна вже знижувати ставки, то можна й не дочекатися цих "-15%" і вийти, наприклад, у 0. Або у мінус.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:16

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Вона потроху зявляється, що на первинці (рапорти ринку первотнего, де забудовники за літній місяць виставили на 10% квартир більше, я про це писав вище), що на вторинці https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania (другий графік отодома беремо за еталон).

Це вже розбирали. Щороку у липні-серпні пік пропозиції. Проста сезонність.
  BIGor написав:Ну цікаво, ци варто заради 100-150 тис злотих трохи почекати? :mrgreen: Я сижу зараз в дешевій оренді, якщо очистити комунальні (вони платяться і у власному житлі) - то це виходить 2350 зл. Тобто на кону 100-150 тис зл. корекції, і 2,3 тис оренди.

Підіймають ціни дуже швидко. Знижують дуже неохоче. Психологія. Тому якось не вірю я, що за місяць впаде на 10-15%. За рік-півтора може бути. А за півтора роки за оренду віддасте вже 40 тис. Або ще більше, якщо лендлорд раптом вирішить, що йому краще здавати свою "прєлєсть" комусь іншому за 3000, ніж вам за 2350. А якщо NBP раптом порахує, що інфляція сповільнилася і можна вже знижувати ставки, то можна й не дочекатися цих "-15%" і вийти, наприклад, у 0. Або у мінус.

То Ви думаєте все за місяць розкуплять? В серпні минулого року була на отодомі пропозиція 9 000 квартир, зараз 14 000, сезонність? Може бути, забудовники все літо смоктали лапу. Може теж сезонність.
Але наприклад зараз вже є варіанти по 14 тис новобуд, а весною вони були по 18 тис. Я не кажу, що весь ринок тепер по 14 тис., але кому треба - той опускає, є забудовники які навіть по 11,5 тис продають, але біля жд.
І от зовсім не вірю, що всі побіжать купляти по 1-1,2 млн. в кредит на 30 років, як тільки опустять ставку на 0,5%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:31

  BIGor написав:Але наприклад зараз вже є варіанти по 14 тис новобуд, а весною вони були по 18 тис. Я не кажу, що весь ринок тепер по 14 тис., але кому треба - той опускає, є забудовники які навіть по 11,5 тис продають, але біля жд.

Щоб на 100% знати на скільки опускають, треба відслідковувати цілу історію якогось об'єкта (а краще декількох). За скільки виставили, як підвищували/знижували, за скільки в кінці віддали. Може бути й так, що, наприклад, залишається пара квартир в будинку, і забудовнику простіше їх швиденько віддати з мінімальним заробітком, ніж ще кілька місяців тримати відділ продажів.
Зауважив на районі пару нових будівництв за останні кілька місяців. Явно не на мільйонерів розраховане. Якщо усе так погано (будувати дорого, а продавати нема кому), то навіщо вони це затіяли? Філантропи?
Ось, наприклад, https://www.domd.pl/pl-pl/krakow/lista- ... alborskiej . Коли наприкінці минулого року телефонував їм, то ціна була щось там 17 тис. за квадрат. Хоча на сайті було "від 12" ябо якось так. Зараз на 2 чергу пишуть "від 14". Яка ціна на реальні квартири? Не питались? За 11 можна сторгуватися?
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 09 вер, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:38

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Але наприклад зараз вже є варіанти по 14 тис новобуд, а весною вони були по 18 тис. Я не кажу, що весь ринок тепер по 14 тис., але кому треба - той опускає, є забудовники які навіть по 11,5 тис продають, але біля жд.

Щоб на 100% знати на скільки опускають, треба відслідковувати цілу історію якогось об'єкта (а краще декількох). За скільки виставили, як підвищували/знижували, за скільки в кінці віддали. Може бути й так, що, наприклад, залишається пара квартир в будинку, і забудовнику простіше їх швиденько віддати з мінімальним заробітком, ніж ще кілька місяців тримати відділ продажів.
Зауважив на районі пару нових будівництв за останні кілька місяців. Явно не на мільйонерів розраховане. Якщо усе так погано (будувати дорого, а продавати нема кому), то навіщо вони це затіяли? Філантропи?

А хто сказав що будувати дорого? Шереги за Краковом будують по 6880 з прибутком, землю купили, цегла та сама.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/mieszka ... la-ID4qr5s
Чи думаєте, ті забудовники які будують 10-ти поверхівки (вартість землі меншає з кожним поверхом) по 15 000 філантропи? Чи може вони з іншої цегли будують? Чи бетон інший?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:47

  BIGor написав:А хто сказав що будувати дорого? Шереги за Краковом будують по 6880 з прибутком, землю купили, цегла та сама.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/mieszka ... la-ID4qr5s
Чи думаєте, ті забудовники які будують 10-ти поверхівки (вартість землі меншає з кожним поверхом) по 15 000 філантропи? Чи може вони з іншої цегли будують? Чи бетон інший?

Колега днями їздив у мале містечко до бабці. 100 км від Познані. Каже, містечко вимирає, залишилися практично одні пенсіонери. Молодь виїжджає. У старому фонді можна взяти двушку до 200 тис. Але за новобуд забудовники заряджають "па 10".
Мені важко сказати по кошторису, ніколи з цим бізнесом не стикався у практиці. Можливо, є якісь нюанси, через що в деяких місцях будують шерегувки або 3-4 поверхи замість 10.
Gastarbaiter
 
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