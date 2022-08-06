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Gastarbaiter написав:Ось тут знайшов про собівартість. https://www.fxmag.pl/nieruchomosci/kosz ... sekocenbud Ще 2 роки тому собівартість була десь 7-8 тис./метр для багатоповерхівки та 4-5 тис. для низької забудови. Зараз, гадаю, можна сміливо додавати мінімум 30%. Що там побудовано за ціною 7 тис. - х/з. Треба дуже уважно дивитися.
Два роки тому бачив в Кракові квартири в новобудовах по 8-9 тис. Тому собівартість в 7 тис - якась дурсть. Зазвичай 1 кв. м багатоповерхового будівництва дешевше малоповерхового.
Gastarbaiter написав:Ось тут знайшов про собівартість. https://www.fxmag.pl/nieruchomosci/kosz ... sekocenbud Ще 2 роки тому собівартість була десь 7-8 тис./метр для багатоповерхівки та 4-5 тис. для низької забудови. Зараз, гадаю, можна сміливо додавати мінімум 30%. Що там побудовано за ціною 7 тис. - х/з. Треба дуже уважно дивитися.
Два роки тому бачив в Кракові квартири в новобудовах по 8-9 тис. Тому собівартість в 7 тис - якась дурсть. Зазвичай 1 кв. м багатоповерхового будівництва дешевше малоповерхового.
Два роки тому ще продавались квартири в комплексах, збудованих згідно старих містобудівних умов ( з меншою кількістю паркінгів, меншою площею озеленення, тощо). Я не кажу, що це збільшує собівартість в рази, та всеж. Ну і, якщо ми говоримо про Краків, то все ще працюють фірми, наближені до старого мера, оскільки новий є його правонаступником. Тобто нових девелоперів в місто допустять ще не скоро, і ловити рибу в мутній воді будуть ті самі і так само.
Gastarbaiter написав:Ось тут знайшов про собівартість. https://www.fxmag.pl/nieruchomosci/kosz ... sekocenbud Ще 2 роки тому собівартість була десь 7-8 тис./метр для багатоповерхівки та 4-5 тис. для низької забудови. Зараз, гадаю, можна сміливо додавати мінімум 30%. Що там побудовано за ціною 7 тис. - х/з. Треба дуже уважно дивитися.
Два роки тому бачив в Кракові квартири в новобудовах по 8-9 тис. Тому собівартість в 7 тис - якась дурсть. Зазвичай 1 кв. м багатоповерхового будівництва дешевше малоповерхового.
Два роки тому ще продавались квартири в комплексах, збудованих згідно старих містобудівних умов ( з меншою кількістю паркінгів, меншою площею озеленення, тощо). Я не кажу, що це збільшує собівартість в рази, та всеж. Ну і, якщо ми говоримо про Краків, то все ще працюють фірми, наближені до старого мера, оскільки новий є його правонаступником. Тобто нових девелоперів в місто допустять ще не скоро, і ловити рибу в мутній воді будуть ті самі і так само.
Паркомісця і так зараз платні, раніше були по 10 кує, зараз по 20 кує, зелених зон взагалі в нових жк не бачу особо.
BIGor написав:Два роки тому бачив в Кракові квартири в новобудовах по 8-9 тис. Тому собівартість в 7 тис - якась дурсть. Зазвичай 1 кв. м багатоповерхового будівництва дешевше малоповерхового.
Два роки тому ще продавались квартири в комплексах, збудованих згідно старих містобудівних умов ( з меншою кількістю паркінгів, меншою площею озеленення, тощо). Я не кажу, що це збільшує собівартість в рази, та всеж. Ну і, якщо ми говоримо про Краків, то все ще працюють фірми, наближені до старого мера, оскільки новий є його правонаступником. Тобто нових девелоперів в місто допустять ще не скоро, і ловити рибу в мутній воді будуть ті самі і так само.
Паркомісця і так зараз платні, раніше були по 10 кує, зараз по 20 кує, зелених зон взагалі в нових жк не бачу особо.