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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 933934935936
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:45

  Gastarbaiter написав:Ось тут знайшов про собівартість.
https://www.fxmag.pl/nieruchomosci/kosz ... sekocenbud
Ще 2 роки тому собівартість була десь 7-8 тис./метр для багатоповерхівки та 4-5 тис. для низької забудови. Зараз, гадаю, можна сміливо додавати мінімум 30%. Що там побудовано за ціною 7 тис. - х/з. Треба дуже уважно дивитися.

Два роки тому бачив в Кракові квартири в новобудовах по 8-9 тис. Тому собівартість в 7 тис - якась дурсть. Зазвичай 1 кв. м багатоповерхового будівництва дешевше малоповерхового.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:53

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Ось тут знайшов про собівартість.
https://www.fxmag.pl/nieruchomosci/kosz ... sekocenbud
Ще 2 роки тому собівартість була десь 7-8 тис./метр для багатоповерхівки та 4-5 тис. для низької забудови. Зараз, гадаю, можна сміливо додавати мінімум 30%. Що там побудовано за ціною 7 тис. - х/з. Треба дуже уважно дивитися.

Два роки тому бачив в Кракові квартири в новобудовах по 8-9 тис. Тому собівартість в 7 тис - якась дурсть. Зазвичай 1 кв. м багатоповерхового будівництва дешевше малоповерхового.

Два роки тому ще продавались квартири в комплексах, збудованих згідно старих містобудівних умов ( з меншою кількістю паркінгів, меншою площею озеленення, тощо). Я не кажу, що це збільшує собівартість в рази, та всеж. Ну і, якщо ми говоримо про Краків, то все ще працюють фірми, наближені до старого мера, оскільки новий є його правонаступником. Тобто нових девелоперів в місто допустять ще не скоро, і ловити рибу в мутній воді будуть ті самі і так само.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 22:25

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Ось тут знайшов про собівартість.
https://www.fxmag.pl/nieruchomosci/kosz ... sekocenbud
Ще 2 роки тому собівартість була десь 7-8 тис./метр для багатоповерхівки та 4-5 тис. для низької забудови. Зараз, гадаю, можна сміливо додавати мінімум 30%. Що там побудовано за ціною 7 тис. - х/з. Треба дуже уважно дивитися.

Два роки тому бачив в Кракові квартири в новобудовах по 8-9 тис. Тому собівартість в 7 тис - якась дурсть. Зазвичай 1 кв. м багатоповерхового будівництва дешевше малоповерхового.

Два роки тому ще продавались квартири в комплексах, збудованих згідно старих містобудівних умов ( з меншою кількістю паркінгів, меншою площею озеленення, тощо). Я не кажу, що це збільшує собівартість в рази, та всеж. Ну і, якщо ми говоримо про Краків, то все ще працюють фірми, наближені до старого мера, оскільки новий є його правонаступником. Тобто нових девелоперів в місто допустять ще не скоро, і ловити рибу в мутній воді будуть ті самі і так само.

Паркомісця і так зараз платні, раніше були по 10 кує, зараз по 20 кує, зелених зон взагалі в нових жк не бачу особо.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 22:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Два роки тому бачив в Кракові квартири в новобудовах по 8-9 тис. Тому собівартість в 7 тис - якась дурсть. Зазвичай 1 кв. м багатоповерхового будівництва дешевше малоповерхового.

Два роки тому ще продавались квартири в комплексах, збудованих згідно старих містобудівних умов ( з меншою кількістю паркінгів, меншою площею озеленення, тощо). Я не кажу, що це збільшує собівартість в рази, та всеж. Ну і, якщо ми говоримо про Краків, то все ще працюють фірми, наближені до старого мера, оскільки новий є його правонаступником. Тобто нових девелоперів в місто допустять ще не скоро, і ловити рибу в мутній воді будуть ті самі і так само.

Паркомісця і так зараз платні, раніше були по 10 кує, зараз по 20 кує, зелених зон взагалі в нових жк не бачу особо.

Ну дверні ручки хоч однакові?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 00:07

  BIGor написав:Щось Ви навалюєте гівна, інфляція та депозити вже давно не 5,75% - так який сенс тримати таку високу ставку? Може у Вас є власна версія? Ви ж фінансист :D

Так якщо інфляція вже повернулася на нормальні рівні (хоч я цього й не помічаю - постійно щось дорожчає, та й чергове підвищення мінімалки не за горами), то тим більше ризик зниження ставок!
Gastarbaiter
 
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У мене меньше місто конгломерату, живу в тихому спокійному районі, місце гарне, виїзд на трасу 1км без заторів завжди. в 2021 десь був збудований комплекс котеджів, гарненьких по 140кв, тоді такий можна було взяти за 600к зараз він продається за 1,2млн. З 14ти зараз продано 2. Поряд іноді рідко продають будинки, або не поряд, а на районі то зараз є за 900 трішки меньше квадратів але з гарним ремонтом, будинок не часів ссср.
Ціну не збавляють, хз хто ті 2є що купили. Мабуть взяли за 600, а може ще і дешевше перед будівництвом. А ось однокімнатні по 30кв це як гарячі пирожки.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:18

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Щось Ви навалюєте гівна, інфляція та депозити вже давно не 5,75% - так який сенс тримати таку високу ставку? Може у Вас є власна версія? Ви ж фінансист :D

Так якщо інфляція вже повернулася на нормальні рівні (хоч я цього й не помічаю - постійно щось дорожчає, та й чергове підвищення мінімалки не за горами), то тим більше ризик зниження ставок!

То що, поляки масово кинуться в іпотеку по 1 млн на 30 років, якщо ставку опустять з 7,75% до 7,25%? Ви реально це вірите?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 11:31

  BIGor написав:То що, поляки масово кинуться в іпотеку по 1 млн на 30 років, якщо ставку опустять з 7,75% до 7,25%? Ви реально це вірите?

Для того, щоб якась чаша терезів пішла вгору чи вниз зі стану рівноваги, достатньо мінімальної зміни ваги. Якщо на ринку є 1000 квартир на продаж, а бажаючих купити 995 - ціна буде знижуватися. Якщо бажаючих стане 1005 - буде зростати. Достатньо зміни лише на 1%. Чи ви впевнені, що зміна ставки з 7.75% до 7.25% не додасть цей 1% бажаючих? Або ріст доходів населення на 5%.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:15

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:То що, поляки масово кинуться в іпотеку по 1 млн на 30 років, якщо ставку опустять з 7,75% до 7,25%? Ви реально це вірите?

Для того, щоб якась чаша терезів пішла вгору чи вниз зі стану рівноваги, достатньо мінімальної зміни ваги. Якщо на ринку є 1000 квартир на продаж, а бажаючих купити 995 - ціна буде знижуватися. Якщо бажаючих стане 1005 - буде зростати. Достатньо зміни лише на 1%. Чи ви впевнені, що зміна ставки з 7.75% до 7.25% не додасть цей 1% бажаючих? Або ріст доходів населення на 5%.

Хіба Ви не розумієте, чому продажі забудовників стали і люди стали менше брати іпотек?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 19:35

  BIGor написав:Хіба Ви не розумієте, чому продажі забудовників стали і люди стали менше брати іпотек?

Усе розумію. Це рівняння. Доходи х відсоткові ставки х пропозиція = ціна. Але ви вперто хочете бачити залежність ціни лише від одного елемента цього рівняння, ігноруючи інші.
Gastarbaiter
 
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