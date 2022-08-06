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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 934935936937
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:36

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Хіба Ви не розумієте, чому продажі забудовників стали і люди стали менше брати іпотек?

Усе розумію. Це рівняння. Доходи х відсоткові ставки х пропозиція = ціна. Але ви вперто хочете бачити залежність ціни лише від одного елемента цього рівняння, ігноруючи інші.

вперто :mrgreen: . Я всі фактори враховую, тому чекаю корекції ринку після БК 2%, але Ви вперто бачите тільки одну сторону.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:12

  BIGor написав:вперто :mrgreen: . Я всі фактори враховую, тому чекаю корекції ринку після БК 2%, але Ви вперто бачите тільки одну сторону.

При незмінних інших факторах без сумніву був би відкат. Власне, зараз він і є. Тільки повільний, бо "психологія". Я лише кажу про те, що цей відкат не переросте у падіння і незабаром інші фактори почнуть грати на на ріст. Скоріш за все, теж спокійний (крім сценарію з кредитом під 0%).
Gastarbaiter
 
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