вперто . Я всі фактори враховую, тому чекаю корекції ринку після БК 2%, але Ви вперто бачите тільки одну сторону.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 20:36
вперто . Я всі фактори враховую, тому чекаю корекції ринку після БК 2%, але Ви вперто бачите тільки одну сторону.
Додано: Вів 10 вер, 2024 21:12
При незмінних інших факторах без сумніву був би відкат. Власне, зараз він і є. Тільки повільний, бо "психологія". Я лише кажу про те, що цей відкат не переросте у падіння і незабаром інші фактори почнуть грати на на ріст. Скоріш за все, теж спокійний (крім сценарію з кредитом під 0%).
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