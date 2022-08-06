вперто . Я всі фактори враховую, тому чекаю корекції ринку після БК 2%, але Ви вперто бачите тільки одну сторону.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2024 20:36
вперто . Я всі фактори враховую, тому чекаю корекції ринку після БК 2%, але Ви вперто бачите тільки одну сторону.
Додано: Вів 10 вер, 2024 21:12
При незмінних інших факторах без сумніву був би відкат. Власне, зараз він і є. Тільки повільний, бо "психологія". Я лише кажу про те, що цей відкат не переросте у падіння і незабаром інші фактори почнуть грати на на ріст. Скоріш за все, теж спокійний (крім сценарію з кредитом під 0%).
Додано: Сер 11 вер, 2024 14:45
З кінця липня стоїть квартира на продаж. Судячи з фото, пуста (тобто, оренду явно не генерує). 12 450 за квадрат. Оголошення періодично поновлюють, але ціну не знижують. Подивився на оголошення у сусідніх будинках. Є квартири, які стоять ще з квітня (а одна навіть з 2023 року) за 11 500. При цьому у свіжих оголошеннях ціни за метр переважно 14-16 тис. Здається, що продавці за класикою луплять найвищу ціну, а потім місяцями її потихеньку знижують в спробі намацати ринок. Ринок скоріше дохлий, але й до масових пропозицій "па 10" ще ду-у-уже далеко.
Додано: Чет 12 вер, 2024 14:05
По 10 скоріш всього буде щось старе на околицях, зараз таке бачив по 12. А от нове житло в хороших локаціях не дуже опускають. З останнього забудовник якой я моніторю знизив ціна з 18 до 17,5. Інших забудовник якого моніторив раніше - зданий вже 9 місяців будинок - проданих квартир - 0 шт з нового року. Непродані так і висять далі. Цікаво, чи не треба їм гроші? Чи вигідно їм такий засол мільйонів злотих?
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