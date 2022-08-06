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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 934935936937
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:36

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Хіба Ви не розумієте, чому продажі забудовників стали і люди стали менше брати іпотек?

Усе розумію. Це рівняння. Доходи х відсоткові ставки х пропозиція = ціна. Але ви вперто хочете бачити залежність ціни лише від одного елемента цього рівняння, ігноруючи інші.

вперто :mrgreen: . Я всі фактори враховую, тому чекаю корекції ринку після БК 2%, але Ви вперто бачите тільки одну сторону.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 21:12

  BIGor написав:вперто :mrgreen: . Я всі фактори враховую, тому чекаю корекції ринку після БК 2%, але Ви вперто бачите тільки одну сторону.

При незмінних інших факторах без сумніву був би відкат. Власне, зараз він і є. Тільки повільний, бо "психологія". Я лише кажу про те, що цей відкат не переросте у падіння і незабаром інші фактори почнуть грати на на ріст. Скоріш за все, теж спокійний (крім сценарію з кредитом під 0%).
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:45

З кінця липня стоїть квартира на продаж. Судячи з фото, пуста (тобто, оренду явно не генерує). 12 450 за квадрат. Оголошення періодично поновлюють, але ціну не знижують. Подивився на оголошення у сусідніх будинках. Є квартири, які стоять ще з квітня (а одна навіть з 2023 року) за 11 500. При цьому у свіжих оголошеннях ціни за метр переважно 14-16 тис. Здається, що продавці за класикою луплять найвищу ціну, а потім місяцями її потихеньку знижують в спробі намацати ринок. Ринок скоріше дохлий, але й до масових пропозицій "па 10" ще ду-у-уже далеко.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 14:05

  Gastarbaiter написав:З кінця липня стоїть квартира на продаж. Судячи з фото, пуста (тобто, оренду явно не генерує). 12 450 за квадрат. Оголошення періодично поновлюють, але ціну не знижують. Подивився на оголошення у сусідніх будинках. Є квартири, які стоять ще з квітня (а одна навіть з 2023 року) за 11 500. При цьому у свіжих оголошеннях ціни за метр переважно 14-16 тис. Здається, що продавці за класикою луплять найвищу ціну, а потім місяцями її потихеньку знижують в спробі намацати ринок. Ринок скоріше дохлий, але й до масових пропозицій "па 10" ще ду-у-уже далеко.

По 10 скоріш всього буде щось старе на околицях, зараз таке бачив по 12. А от нове житло в хороших локаціях не дуже опускають. З останнього забудовник якой я моніторю знизив ціна з 18 до 17,5. Інших забудовник якого моніторив раніше - зданий вже 9 місяців будинок - проданих квартир - 0 шт з нового року. Непродані так і висять далі. Цікаво, чи не треба їм гроші? Чи вигідно їм такий засол мільйонів злотих?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:02

ЄЦБ сьогодні знизив ставку на 0,25% з прогнозами по зниженню інфляції та прискоренню зростання економіки у єврозоні в найближчі роки.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:02

  Gastarbaiter написав:ЄЦБ сьогодні знизив ставку на 0,25% з прогнозами по зниженню інфляції та прискоренню зростання економіки у єврозоні в найближчі роки.

Зниження ставки ЄЦБ означає тільки збільшення кері-трейд для країн ЄС зі власними валютами. От і все. Для поляків це означає укріплення курса - і більш доступний імпорт і закордонні поїздки. Для польських виробників - збільшення цін в Євро.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 23:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://ibb.co/RjKhRKD
https://ibb.co/sV6py5b

падение строительства в польше всего 7%

расти есть куда

https://ibb.co/0swGw7m

удивляет Греция. недорого и растёт количество строительства
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 12:30

Нерухомість курортної Анталії

На днях Інститут статистики Туреччини оприлюднить дані про статистику продажів квартир в Туреччині - в тому числі купівлі іноземцями.
В минулому місяці - за підсумками липня місця - місце 3 в ТОР-10 зайняли українці.
Взагалі стабільно було 3-4 місця і навіть в ТОР-20.

З нерухомістю в Туреччині відбувається очікуване і досить цікаве: після карколомного підвищення цін а 2021-2023 роках - в 3 (ТРИ, Карле!) рази Урядом прийняті суттєві обмеження для іноземців, що безумовно вплинуло та продовжує впливати на ринок нерухомості.
Уряд Туреччини діє невеликими але дієвими кроками - і дії - якщо говорити ПРО СВОЇХ громадян - дуже вірні:
- суттєво обмежена можливість отримати картку ВНП за фактом оренди квартир. Зараз навіть українцям видають на 6 місяців (раніше - на 2 роки). Це призвело до масового "скидання" квратир орендодавцями, які в попередні роки "жирували" з прибутків від здачі в оренду - вкладення в 50 000...70 000 доларів приносило щомісяця виручку в 1200...1500 доларів в місяці сезону - а він тут дуже довгий.
- суттєво обмежена можливість отримати картку ВНП за фактом купівлі квартир: ліміт ціни 200 000 доларів - і це за офіційною оцінкою.
- тримають без змін список так званих "закритих" мікрорайонів міст - а це самі "смачні та солодкі".
Повезло тим, хто вклався тут раніше і раніше оформлоював прописку/реєстрацію - для них "зелене світло". Поради були регулярно на цій гілці - але ж хто слухає ГАРНІ поради. Слухають тих, хто регулярно тягне людей на своє дно соціально-економічного життя.

Спробую дати невеликий огляд того, що зараз можна купити.
1. ЖК Преміум класу в чудових мікрорайонах - відкритих для іноземців.
Найкращий період вкладень був в 2020-2021 роках. Тоді 2+1 площею 100 кв. м брутто можна було взяти за 170 000 доларів. Продати в 2023 році мода було за 400 000...440 000 доларів.
Зараз ПРОСЯТЬ 350 000 доларів. Це НЕ перша лінія.
На першій лінії орієнтир ціни був ЖК SunIsBlue - продано в січня 2023 року за 1 050 000 євро.
Зараз є пропозиція за 54 000 000 лір або 1 500 000 євро. Там 200 кв. м.
Таких варіантів є - в різних ЖК і орієнтир ціни саме такий.
Хороше не може вартувати дешево - як би тут панове не хотіли прогнозувати "дешевій".

2. Квартири в чудових реально але "закритих мікрорайонах" (якщо купити, то жити за режимом 3 місяці в кожні 1/2 року):
- квартири 1+1 - будинкам 4 роки: всього 9 варіантів. Ціни в діапазоні 3 000 000...5 230 000 лір. Найчастіше є ціна в 3 500 000 лір або 100 000 євро.
- квартири 1+1 - будинкам 5...10 років: близько 60 варіантів. Ціни в діапазоні 2 900 000...4 600 000 лір. Найчастіше є ціна в 3 500 000 лір або 100 000 євро. Тут самий дешевий варіант 2 850 000 лір (84 000 доларів) - на віддаленій частині мікрорайону Хурма. Поруч також високовольтна лінія.
Непогані варіанти є за ціною в 3 250 000 лір (таких варіантів є три - як раз навпроти мого будинка). Це 96 000 доларів. Це інвестиції 2016-2018 років в сумі орієнтовно 50 000 доларів. Цікаво для мене те, що в будинку на 30 квартир, квартиру 1+1 в якому я умовив купити колегу по роботі - квартир в продажу немає.

- квартири 2+1 - будинкам 4 роки: 40 варіантів. Діапазон цін: 4 300 000... 5 500 000 лір або 125 000...165 000 доларів.
Окремо виділяються квартири ціною в 7 200 000 лір - 210 000 доларів - я не дивуюся - це квартири в досить престижному ЖК Casa Grande - цьому ЖК я присвятив свого часу багато дописів. Інвестиції 2020/2021 року в сумі 96 000 євро. Як бачимо +100% по валюті інвестори або мають, або хочуть мати (мої вітання тим, хто мене тоді послухав!)
- квартири 2+1 - будинкам 5...10 років: 140 (!) варіантів. Діапазон цін: 4 500 000... 6 900 000 лір або 130 000...202 000 доларів. Ціни навіть трохи вище, справа в тому, що тоді будували квартири БІЛЬШОЇ площі, частина навіть с власними камінами на лоджіях.
Пропозицій просто шалена кількість. Ось я думаю що саме тут орендодавці "скидають" куплене раніше під здачу орендарям-іноземцям.
Зображення

Не буду витрачати свій час на ретельне вивчення ситуації: мені воно і раніше не було потрібним, а зараз тим більше.
Тут треба ходити/їздити/мацати/дивится...

Повторю: навіть якщо ви купите тут квартиру - "закриті" для іноземців мікрорайони - отримати картку ВНП не буде можливості. Єдиний варіаннт - жити за безвізовими днями: 90 днів в кожні 180.
Теж варіант: коли я інвестував в вересні 2017 року - то мої наміри були саме такі і саме так я і жив в Анталії. Вважайте, що купили дачу для себе або "Запасний аеродром" для родини/батьків/родичів.

Джерело: сайт www.sahibinden.com
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 13:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:якщо купити, то жити за режимом 3 місяці в кожні 1/2 року
Ну от оце ж можна прикупити 1+1 В СУРЬЯПИ, щоби жити постійно.
Всього за $74К з ремонтом +оформлення :idea:
Amethyst
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