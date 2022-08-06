Додано: Нед 15 вер, 2024 12:30

суттєві обмеження для іноземців,

ЖК Преміум класу

Квартири в чудових

"закритих мікрорайонах"

На днях Інститут статистики Туреччини оприлюднить дані про статистику продажів квартир в Туреччині - в тому числі купівлі іноземцями.В минулому місяці - за підсумками липня місця - місце 3 в ТОР-10 зайняли українці.Взагалі стабільно було 3-4 місця і навіть в ТОР-20.З нерухомістю в Туреччині відбувається очікуване і досить цікаве: після карколомного підвищення цін а 2021-2023 роках - в 3 (ТРИ, Карле!) рази Урядом прийнятіщо безумовно вплинуло та продовжує впливати на ринок нерухомості.Уряд Туреччини діє невеликими але дієвими кроками - і дії - якщо говорити ПРО СВОЇХ громадян - дуже вірні:- суттєво обмежена можливість отримати картку ВНП за фактом оренди квартир. Зараз навіть українцям видають на 6 місяців (раніше - на 2 роки). Це призвело до масового "скидання" квратир орендодавцями, які в попередні роки "жирували" з прибутків від здачі в оренду - вкладення в 50 000...70 000 доларів приносило щомісяця виручку в 1200...1500 доларів в місяці сезону - а він тут дуже довгий.- суттєво обмежена можливість отримати картку ВНП за фактом купівлі квартир: ліміт ціни 200 000 доларів - і це за офіційною оцінкою.- тримають без змін список так званих "закритих" мікрорайонів міст - а це самі "смачні та солодкі".Повезло тим, хто вклався тут раніше і раніше оформлоював прописку/реєстрацію - для них "зелене світло". Поради були регулярно на цій гілці - але ж хто слухає ГАРНІ поради. Слухають тих, хто регулярно тягне людей на своє дно соціально-економічного життя.Спробую дати невеликий огляд того, що зараз можна купити.1.в чудових мікрорайонах - відкритих для іноземців.Найкращий період вкладень був в 2020-2021 роках. Тоді 2+1 площею 100 кв. м брутто можна було взяти за 170 000 доларів. Продати в 2023 році мода було за 400 000...440 000 доларів.Зараз ПРОСЯТЬ 350 000 доларів. Це НЕ перша лінія.На першій лінії орієнтир ціни був ЖК SunIsBlue - продано в січня 2023 року за 1 050 000 євро.Зараз є пропозиція за 54 000 000 лір або 1 500 000 євро. Там 200 кв. м.Таких варіантів є - в різних ЖК і орієнтир ціни саме такий.Хороше не може вартувати дешево - як би тут панове не хотіли прогнозувати "дешевій".2.реально але(якщо купити, то жити за режимом 3 місяці в кожні 1/2 року):- квартири 1+1 - будинкам 4 роки: всього 9 варіантів. Ціни в діапазоні 3 000 000...5 230 000 лір. Найчастіше є ціна в 3 500 000 лір або 100 000 євро.- квартири 1+1 - будинкам 5...10 років: близько 60 варіантів. Ціни в діапазоні 2 900 000...4 600 000 лір. Найчастіше є ціна в 3 500 000 лір або 100 000 євро. Тут самий дешевий варіант 2 850 000 лір (84 000 доларів) - на віддаленій частині мікрорайону Хурма. Поруч також високовольтна лінія.Непогані варіанти є за ціною в 3 250 000 лір (таких варіантів є три - як раз навпроти мого будинка). Це 96 000 доларів. Це інвестиції 2016-2018 років в сумі орієнтовно 50 000 доларів. Цікаво для мене те, що в будинку на 30 квартир, квартиру 1+1 в якому я умовив купити колегу по роботі - квартир в продажу немає.- квартири 2+1 - будинкам 4 роки: 40 варіантів. Діапазон цін: 4 300 000... 5 500 000 лір або 125 000...165 000 доларів.Окремо виділяються квартири ціною в 7 200 000 лір - 210 000 доларів - я не дивуюся - це квартири в досить престижному ЖК Casa Grande - цьому ЖК я присвятив свого часу багато дописів. Інвестиції 2020/2021 року в сумі 96 000 євро. Як бачимо +100% по валюті інвестори або мають, або хочуть мати (мої вітання тим, хто мене тоді послухав!)- квартири 2+1 - будинкам 5...10 років: 140 (!) варіантів. Діапазон цін: 4 500 000... 6 900 000 лір або 130 000...202 000 доларів. Ціни навіть трохи вище, справа в тому, що тоді будували квартири БІЛЬШОЇ площі, частина навіть с власними камінами на лоджіях.Пропозицій просто шалена кількість. Ось я думаю що саме тут орендодавці "скидають" куплене раніше під здачу орендарям-іноземцям.Не буду витрачати свій час на ретельне вивчення ситуації: мені воно і раніше не було потрібним, а зараз тим більше.Тут треба ходити/їздити/мацати/дивится...Повторю: навіть якщо ви купите тут квартиру - "закриті" для іноземців мікрорайони - отримати картку ВНП не буде можливості. Єдиний варіаннт - жити за безвізовими днями: 90 днів в кожні 180.Теж варіант: коли я інвестував в вересні 2017 року - то мої наміри були саме такі і саме так я і жив в Анталії. Вважайте, що купили дачу для себе або "Запасний аеродром" для родини/батьків/родичів.Джерело: сайт