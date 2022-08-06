|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:35
раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?
франция - бомжатня, кроме Парижа, где халупа 16 м2 за 200 тысяч евро считается жильём
англия - сырая бомжатня, где горячая вода - удел знати
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3346
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:40
Бетон
по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2024
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10154
|6335134
|
Суб 14 вер, 2024 21:21
Успіх
|
|24928
|16679845
|
|
|6
|382504
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|