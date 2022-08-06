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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 935936937938
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:35

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?
франция - бомжатня, кроме Парижа, где халупа 16 м2 за 200 тысяч евро считается жильём
англия - сырая бомжатня, где горячая вода - удел знати
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:40

Бетон

по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским
fox767676
 
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