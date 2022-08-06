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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 936937938939>
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:35

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?
франция - бомжатня, кроме Парижа, где халупа 16 м2 за 200 тысяч евро считается жильём
англия - сырая бомжатня, где горячая вода - удел знати
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:40

Бетон

по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:55

  fox767676 написав:Бетон

по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским

спасибо. цікавенько. изучаю
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:20

  Бетон написав:раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?
франция - бомжатня, кроме Парижа, где халупа 16 м2 за 200 тысяч евро считается жильём
англия - сырая бомжатня, где горячая вода - удел знати
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы


Как насчет Испании ? Большая прибрежная полоса, есть с чего вібрать.
Не зря туба поляки масово вкладіваються.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:35

  fox767676 написав:Бетон

по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским

Если БиГ примут в ЕС, на следующий день 50% населения выедут на заработки. + некие риски внутренних конфликтов все равно остаются.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:40

Gastarbaiter

По-моему вся Юголславия кто хотел уехать - давно уехали, их еще при Тито свободно выпускали
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:41

  fox767676 написав:Бетон

по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским

Болгарія переходить на Євро, тож ціни мають піти вгору. Принаймні колись працював із литовцями, то дуже жалілися, що після входу країни в єврозону ціни на все, в т.ч. нерухомість, різко збільшилися. Навіть приходилось їздити на закупи продуктів в Польщу в перші роки. Те ж саме говорили словаки відносно Чехії
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:41

  Gastarbaiter написав:
  fox767676 написав:БиГ даже перспективней

БиГ

некие риски внутренних конфликтов все равно остаются.
"некие" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:46

  flysoulfly написав:
  Gastarbaiter написав:
  fox767676 написав:БиГ даже перспективней

БиГ

некие риски внутренних конфликтов все равно остаются.
"некие" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

БіГ - Боснія і герцеговина?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:49

  Gastarbaiter написав:
  fox767676 написав:Бетон

по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским

Если БиГ примут в ЕС, на следующий день 50% населения выедут на заработки. + некие риски внутренних конфликтов все равно остаются.

Думаю наступне розширення ЄС буде якраз на Балканах, хоча дуже вірогідно буде відбуватися в 2 етапи. І другий приблизно разом з Україною/Молдовою/Грузією, років через 10
The_Rebel
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