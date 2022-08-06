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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2024 10:35
раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?
франция - бомжатня, кроме Парижа, где халупа 16 м2 за 200 тысяч евро считается жильём
англия - сырая бомжатня, где горячая вода - удел знати
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
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Додано: Пон 16 вер, 2024 10:40
Бетон
по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским
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fox767676
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Додано: Пон 16 вер, 2024 10:55
fox767676 написав:Бетон
по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским
спасибо. цікавенько. изучаю
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Додано: Пон 16 вер, 2024 11:20
Бетон написав:
раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?
франция - бомжатня, кроме Парижа, где халупа 16 м2 за 200 тысяч евро считается жильём
англия - сырая бомжатня, где горячая вода - удел знати
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
Как насчет Испании ? Большая прибрежная полоса, есть с чего вібрать.
Не зря туба поляки масово вкладіваються.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 11:35
fox767676 написав:Бетон
по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским
Если БиГ примут в ЕС, на следующий день 50% населения выедут на заработки. + некие риски внутренних конфликтов все равно остаются.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 11:40
Gastarbaiter
По-моему вся Юголславия кто хотел уехать - давно уехали, их еще при Тито свободно выпускали
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fox767676
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Додано: Пон 16 вер, 2024 11:41
fox767676 написав:Бетон
по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским
Болгарія переходить на Євро, тож ціни мають піти вгору. Принаймні колись працював із литовцями, то дуже жалілися, що після входу країни в єврозону ціни на все, в т.ч. нерухомість, різко збільшилися. Навіть приходилось їздити на закупи продуктів в Польщу в перші роки. Те ж саме говорили словаки відносно Чехії
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Додано: Пон 16 вер, 2024 11:41
Gastarbaiter написав: fox767676 написав:
БиГ даже перспективней
БиГ
некие риски внутренних конфликтов все равно остаются.
"некие"
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Додано: Пон 16 вер, 2024 11:49
Gastarbaiter написав: fox767676 написав:Бетон
по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским
Если БиГ примут в ЕС, на следующий день 50% населения выедут на заработки. + некие риски внутренних конфликтов все равно остаются.
Думаю наступне розширення ЄС буде якраз на Балканах, хоча дуже вірогідно буде відбуватися в 2 етапи. І другий приблизно разом з Україною/Молдовою/Грузією, років через 10
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