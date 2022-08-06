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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 936937938939
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:01

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?
франция - бомжатня, кроме Парижа, где халупа 16 м2 за 200 тысяч евро считается жильём
англия - сырая бомжатня, где горячая вода - удел знати
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы


Как насчет Испании ? Большая прибрежная полоса, есть с чего вібрать.
Не зря туба поляки масово вкладіваються.

смотрю объекты под реконструкцию коммерческого назначения для туризма на нулевых этажах.
80..100 м2 под сдачу на букинг, доходность около 20..30 тыс евро в год
Бетон
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