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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2024 12:01
Хомякоид написав: Бетон написав:
раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?
франция - бомжатня, кроме Парижа, где халупа 16 м2 за 200 тысяч евро считается жильём
англия - сырая бомжатня, где горячая вода - удел знати
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
Как насчет Испании ? Большая прибрежная полоса, есть с чего вібрать.
Не зря туба поляки масово вкладіваються.
смотрю объекты под реконструкцию коммерческого назначения для туризма на нулевых этажах.
80..100 м2 под сдачу на букинг, доходность около 20..30 тыс евро в год
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