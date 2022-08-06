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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2024 12:01
Хомякоид написав: Бетон написав:
раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?
франция - бомжатня, кроме Парижа, где халупа 16 м2 за 200 тысяч евро считается жильём
англия - сырая бомжатня, где горячая вода - удел знати
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
Как насчет Испании ? Большая прибрежная полоса, есть с чего вібрать.
Не зря туба поляки масово вкладіваються.
смотрю объекты под реконструкцию коммерческого назначения для туризма на нулевых этажах.
80..100 м2 под сдачу на букинг, доходность около 20..30 тыс евро в год
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Додано: Пон 16 вер, 2024 12:54
fox767676 написав:Gastarbaiter
По-моему вся Юголславия кто хотел уехать - давно уехали, их еще при Тито свободно выпускали
Вы же понимаете, что без необходимости получать визу/разрешение на работу и подтверждать диплом уехать станет проще?
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Додано: Пон 16 вер, 2024 13:55
Бетон написав:
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
Хз, як в травні почав, то за тиждень закінчу сезон. Хоча згодний, ціни космос. Албанія ще є, Чорногорія. Але то зовсім інше пальто. БіГ має узбережжя парудесят км. Не дивився що там почому. Чорногорія точно ні, до Албанії навіть не доїхав.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 14:21
gonchik74 написав: Бетон написав:
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
Хз, як в травні почав, то за тиждень закінчу сезон. Хоча згодний, ціни космос. Албанія ще є, Чорногорія. Але то зовсім інше пальто. БіГ має узбережжя парудесят км. Не дивився що там почому. Чорногорія точно ні, до Албанії навіть не доїхав.
Купили там "базу под пассивный доход" или с мая там отдыхаете?
В этом году европа что то раненько осени сдалась, даже в Пескаре и южнее холоднее чем в Днепре, за Мвйорку не в курсе.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 14:33
The_Rebel написав: Gastarbaiter написав: fox767676 написав:Бетон
по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским
Если БиГ примут в ЕС, на следующий день 50% населения выедут на заработки. + некие риски внутренних конфликтов все равно остаются.
Думаю наступне розширення ЄС буде якраз на Балканах, хоча дуже вірогідно буде відбуватися в 2 етапи. І другий приблизно разом з Україною/Молдовою/Грузією, років через 10
Оптимістично.
Гадаю через 10 років ЄС вже не буде.
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