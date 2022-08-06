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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 936937938939
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:01

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?
франция - бомжатня, кроме Парижа, где халупа 16 м2 за 200 тысяч евро считается жильём
англия - сырая бомжатня, где горячая вода - удел знати
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы


Как насчет Испании ? Большая прибрежная полоса, есть с чего вібрать.
Не зря туба поляки масово вкладіваються.

смотрю объекты под реконструкцию коммерческого назначения для туризма на нулевых этажах.
80..100 м2 под сдачу на букинг, доходность около 20..30 тыс евро в год
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:54

  fox767676 написав:Gastarbaiter

По-моему вся Юголславия кто хотел уехать - давно уехали, их еще при Тито свободно выпускали

Вы же понимаете, что без необходимости получать визу/разрешение на работу и подтверждать диплом уехать станет проще?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 13:55

  Бетон написав:
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы

Хз, як в травні почав, то за тиждень закінчу сезон. Хоча згодний, ціни космос. Албанія ще є, Чорногорія. Але то зовсім інше пальто. БіГ має узбережжя парудесят км. Не дивився що там почому. Чорногорія точно ні, до Албанії навіть не доїхав.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:21

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы

Хз, як в травні почав, то за тиждень закінчу сезон. Хоча згодний, ціни космос. Албанія ще є, Чорногорія. Але то зовсім інше пальто. БіГ має узбережжя парудесят км. Не дивився що там почому. Чорногорія точно ні, до Албанії навіть не доїхав.

Купили там "базу под пассивный доход" или с мая там отдыхаете?
В этом году европа что то раненько осени сдалась, даже в Пескаре и южнее холоднее чем в Днепре, за Мвйорку не в курсе.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 14:33

  The_Rebel написав:
  Gastarbaiter написав:
  fox767676 написав:Бетон

по ценам БиГ и Болгария
БиГ даже перспективней
те же цены что и в Болгарии но природа кратно лучше , и к Европе ближе
Пока не ЕС\НАТО , но как вступят - цены приблизятся к хорватским

Если БиГ примут в ЕС, на следующий день 50% населения выедут на заработки. + некие риски внутренних конфликтов все равно остаются.

Думаю наступне розширення ЄС буде якраз на Балканах, хоча дуже вірогідно буде відбуватися в 2 етапи. І другий приблизно разом з Україною/Молдовою/Грузією, років через 10


Оптимістично.
Гадаю через 10 років ЄС вже не буде.
finuser521
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 15:06

  барабашов написав:
  gonchik74 написав:
  Бетон написав:
хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы

Хз, як в травні почав, то за тиждень закінчу сезон. Хоча згодний, ціни космос. Албанія ще є, Чорногорія. Але то зовсім інше пальто. БіГ має узбережжя парудесят км. Не дивився що там почому. Чорногорія точно ні, до Албанії навіть не доїхав.

Купили там "базу под пассивный доход" или с мая там отдыхаете?
В этом году европа что то раненько осени сдалась, даже в Пескаре и южнее холоднее чем в Днепре, за Мвйорку не в курсе.

Так зараз же Борис) їхав мадярщиною, то бачив 6 Цельсія на приборці. Минулого року до жовтня плавав. Нічого не купив, просто був в травні і зараз знову приїхав. Народу дофіга, переважно українці і поляки. Трохи німців, трохи хорватів. Воно і не дивно, автобусами везуть за 400€ євро на тиждень на першій лінії на Макарській з багатьох обласних.
А щодо купівлі не знаю. Хочеться, звісно. Проте вчора Вучич поновив призов строковиків. Стрьомний цей балканський мелтінг под.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 18:27

  Bolt написав:https://youtu.be/CIL1F_bOXa0?si=mM2z175D0o2KJw-9

15м2 в Польщі то ОК, а мене переконували що 15м КРЖН то неОК
flyman
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