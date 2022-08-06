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Бетон написав:раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать? франция - бомжатня, кроме Парижа, где халупа 16 м2 за 200 тысяч евро считается жильём англия - сырая бомжатня, где горячая вода - удел знати хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
Как насчет Испании ? Большая прибрежная полоса, есть с чего вібрать. Не зря туба поляки масово вкладіваються.
смотрю объекты под реконструкцию коммерческого назначения для туризма на нулевых этажах. 80..100 м2 под сдачу на букинг, доходность около 20..30 тыс евро в год
Бетон написав: хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
Хз, як в травні почав, то за тиждень закінчу сезон. Хоча згодний, ціни космос. Албанія ще є, Чорногорія. Але то зовсім інше пальто. БіГ має узбережжя парудесят км. Не дивився що там почому. Чорногорія точно ні, до Албанії навіть не доїхав.
Бетон написав: хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
Хз, як в травні почав, то за тиждень закінчу сезон. Хоча згодний, ціни космос. Албанія ще є, Чорногорія. Але то зовсім інше пальто. БіГ має узбережжя парудесят км. Не дивився що там почому. Чорногорія точно ні, до Албанії навіть не доїхав.
Купили там "базу под пассивный доход" или с мая там отдыхаете? В этом году европа что то раненько осени сдалась, даже в Пескаре и южнее холоднее чем в Днепре, за Мвйорку не в курсе.
Бетон написав: хорватия - миллион евро за косорукие курятники с тур сезоном 2 месяца от силы
Хз, як в травні почав, то за тиждень закінчу сезон. Хоча згодний, ціни космос. Албанія ще є, Чорногорія. Але то зовсім інше пальто. БіГ має узбережжя парудесят км. Не дивився що там почому. Чорногорія точно ні, до Албанії навіть не доїхав.
Купили там "базу под пассивный доход" или с мая там отдыхаете? В этом году европа что то раненько осени сдалась, даже в Пескаре и южнее холоднее чем в Днепре, за Мвйорку не в курсе.
Так зараз же Борис) їхав мадярщиною, то бачив 6 Цельсія на приборці. Минулого року до жовтня плавав. Нічого не купив, просто був в травні і зараз знову приїхав. Народу дофіга, переважно українці і поляки. Трохи німців, трохи хорватів. Воно і не дивно, автобусами везуть за 400€ євро на тиждень на першій лінії на Макарській з багатьох обласних. А щодо купівлі не знаю. Хочеться, звісно. Проте вчора Вучич поновив призов строковиків. Стрьомний цей балканський мелтінг под.
Бетон написав:раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?
А дійсно: куди ж інвестувати? А куди інвестують люди?
Якщо подивитися на знаменитий девіз інвестування "ЛЛЛ" та на те, що відбувається в Європі, де автівки плавають, як бумажняні корблики в моєму дитинстві, та відволіктися від горе - експертів, які розказують байки та казки про султанів в Туреччині, де вони ніколи не були, та де їм заважають жити більше якутів/бурятів/хабаровців/свердловчан якісь там араби, то слід визнати, що Туреччина - найнебезпечніша країна в світі. Принаймні ядерною бомбою ніхто над нею не махає... Ось туди і інвестують...
Я далекий від того, щоби когось умовляти - тим більше що сам я в Туреччині НЕ перебуваю та повернуся - мабуть - не раніше 1 листопада. Просто трохи сухої статистики за даними Інституту статистики Туреччини.
Продаж нерухомості іноземцям - дані за серпень 2024 року.
1. Загальна ситуація в галузі нерухомості в країні: продажі житла в Туреччині зросли на 9,9% у серпні порівняно з тим же місяцем попереднього року, досягнувши 134 155 об"актів. Серпень 2022 року - 123 491, серпень 2023 року - 122 091. Попередній липень 2024 року - 127 088.
2. Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини. Продажі житла іноземцям у серпні знизилися на 26,2% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 2 257. У серпні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 1,7%. Зауважу, що в пікові роки та місяці ця частка досягала 5% (!). Це те, про що я написав вище: Уряд Туреччини, занепокоєний домінуванням іноземців, які підвищили ціни на оренду та купівлю в 2-3 рази, прийняв поступові але дієві засоби, щоби ЗБИТИ наміри іноземців. Дуже мудро: або чекають товстосумів, які здатні купити нерухомість в ціновому діапазоні 300 000...1 000 000 доларів США, або купуй собі як дачу - та завозь нам бабло. Третього не дано. Особливо підрізали крила тим, хто накупив нерухомості для здачі в оренду, бо з"явилася нова вимога на ринку орендної нерухомості така: оплата за оренду квартир ВИКЛЮЧНО через банк (!). Ніякої готівки! При виявлені: штраф в 10% суми, на ОБИДВІ!!!! сторони, але не менше 5 000 лір (орієнтовно 6000 гривень). Цікаво, що якщо орендар заплатив на вимогу орендодавця готівкою, але сам добровільно заявив про цей факт в Податкову - він звільняється від сплати штрафу. Он як!
3. Статистика інвесторів за громадянством. Нагадаю, що традиційно інвестори з України були в ТОП-20 на місцях 3-4, а за підсумками липня - навіть вперше вийшли на місце 2 (!). Ну ось результат серпня:
Цікаво, що якщо і поступилися місцем 2, але в кількісному виразі - ЗБІЛЬШЕННЯ!
На мій розсуд відбувається те, що і повинно відбуватися: курорти Середземного моря - для багатих людей.