Додано: Вів 17 вер, 2024 10:55

Бетон написав: раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?

раз польша перегрета, турция падает, так куда инвестировать?

сам я в Туреччині НЕ перебуваю

Загальна ситуація в галузі нерухомості в країні:

Інвестиції іноземців в нерухомість Туреччини.

купуй собі як дачу

Статистика інвесторів за громадянством.

А дійсно: куди ж інвестувати?А куди інвестують люди?Якщо подивитися на знаменитий девіз інвестування "ЛЛЛ" та на те, що відбувається в Європі, де автівки плавають, як бумажняні корблики в моєму дитинстві, та відволіктися від горе - експертів, які розказують байки та казки про султанів в Туреччині, де вони ніколи не були, та де їм заважають жити більше якутів/бурятів/хабаровців/свердловчан якісь там араби, то слід визнати, що Туреччина - найнебезпечніша країна в світі. Принаймні ядерною бомбою ніхто над нею не махає...Ось туди і інвестують...Я далекий від того, щоби когось умовляти - тим більше щота повернуся - мабуть - не раніше 1 листопада.Просто трохи сухої статистики за даними Інституту статистики Туреччини.Продаж нерухомості іноземцям - дані за серпень 2024 року.1.продажі житла в Туреччиніна 9,9% у серпні порівняно з тим же місяцем попереднього року, досягнувши 134 155 об"актів.Серпень 2022 року - 123 491, серпень 2023 року - 122 091. Попередній липень 2024 року - 127 088.2.Продажі житла іноземцям у серпніна 26,2% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 2 257. У серпні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 1,7%. Зауважу, що в пікові роки та місяці ця частка досягала 5% (!).Це те, про що я написав вище: Уряд Туреччини, занепокоєний домінуванням іноземців, які підвищили ціни на оренду та купівлю в 2-3 рази, прийняв поступові але дієві засоби, щоби ЗБИТИ наміри іноземців. Дуже мудро: або чекають товстосумів, які здатні купити нерухомість в ціновому діапазоні 300 000...1 000 000 доларів США, або- та завозь нам бабло.Третього не дано. Особливо підрізали крила тим, хто накупив нерухомості для здачі в оренду, бо з"явилася нова вимога на ринку орендної нерухомості така: оплата за оренду квартир ВИКЛЮЧНО через банк (!). Ніякої готівки! При виявлені: штраф в 10% суми, на ОБИДВІ!!!! сторони, але не менше 5 000 лір (орієнтовно 6000 гривень).Цікаво, що якщо орендар заплатив на вимогу орендодавця готівкою, але сам добровільно заявив про цей факт в Податкову - він звільняється від сплати штрафу. Он як!3.Нагадаю, що традиційно інвестори з України були в ТОП-20 на місцях 3-4, а за підсумками липня - навіть вперше вийшли на місце 2 (!).Ну ось результат серпня:Цікаво, що якщо і поступилися місцем 2, але в кількісному виразі - ЗБІЛЬШЕННЯ!На мій розсуд відбувається те, що і повинно відбуватися: курорти Середземного моря - для багатих людей.Вдалих інвестицій в нерухомість!