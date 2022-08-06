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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 937938939940
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:28

Я вас розумію.
Зараз відвідував французьке містечко Agen.
Південь Франції.
Вперше за місяць перебування у Франції побачив кафе «Марокко» та майже чорношкірих хлопців на вулиці.
Я вас розумію, бо як правило в Українця - голого босого, який довів свої країну дурістю до першої в 21 сторіччі кривавої війни на винещення поголовно всіх мешканців - то ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА: наявність десь дуже далеко на іншому кінці Земноі кулі, людей, які сповідують іншу релігію.
Я вас розумію.
Головними ворогами є не мешканці пітера, мурманська, якутська, уренгоя - а ефемерні мусульмани, яких за даними статистика в Україні налічується 2 000 000 - і жоден з них не став наводчиком, зрадником та поджигателем автівок ЗСУ прямо в Україні.

Остання «картинка» перед тим, як сів в своє авто, щоби їхати «додому»:
Два хлопця років 17 йдуть мабуть з ліцея додому.
Один явно француз. Один явно марокканець.
Ви думаєте, хоч одного з них турбувало те, що написано в попередньому дописі?
Я французьку не знаю, і то зрозумів, що не хвилює,
akurt
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  #<1 ... 937938939940
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