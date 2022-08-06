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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2024 20:54
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
З яких міст починати інвестування для перепродажу. Так, на вскидку
Додано: Вів 17 вер, 2024 23:53
Можливо, з Харкова.
Там точно немає людей, які сповідують мусульманську віру.
Складне питання для Вас: за даними з Вікіпедії люди, як сповідують мусульманську віру, складають більшість в 46 країнах світу.
Якщо врахувати, що основна частина мусульман живе у Франції, Німеччині та Великій Британії, то залишиться можливо тільки Монголія.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 вер, 2024 00:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 вер, 2024 00:01
Шутки шутками, а если денег дохрена,почему нет? Если вдолгую? Весной там проскакивали очень интересные предложения. Купил и хай стоит.Рано или поздно Х2 будет. Главное хорошо купить, типа там двушечка с ремонтом за 12 (вроде было такое когда опять поперли на Харьков)
Додано: Сер 18 вер, 2024 00:27
У групі моїх іпенів на ФБ шукають будинок до 3 млн. Раніше шукали до 1,4 млн., здається. А кажуть, що грошей у людей немає.
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