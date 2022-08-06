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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 937938939940
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:43

Бетон Согласен полностью. развивать тему рисковано, но таки да.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:54

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

З яких міст починати інвестування для перепродажу. Так, на вскидку
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 23:53

Можливо, з Харкова.
Там точно немає людей, які сповідують мусульманську віру.
Складне питання для Вас: за даними з Вікіпедії люди, як сповідують мусульманську віру, складають більшість в 46 країнах світу.
Якщо врахувати, що основна частина мусульман живе у Франції, Німеччині та Великій Британії, то залишиться можливо тільки Монголія.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 вер, 2024 00:01, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 00:01

  akurt написав:Можливо, з Харкова.
Там точно немає людей, які сповідують мусульманську віру.

Шутки шутками, а если денег дохрена,почему нет? Если вдолгую? Весной там проскакивали очень интересные предложения. Купил и хай стоит.Рано или поздно Х2 будет. Главное хорошо купить, типа там двушечка с ремонтом за 12 (вроде было такое когда опять поперли на Харьков)
Velz
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 00:27

У групі моїх іпенів на ФБ шукають будинок до 3 млн. Раніше шукали до 1,4 млн., здається. А кажуть, що грошей у людей немає.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 03:11

  akurt написав:Можливо, з Харкова.
Там точно немає людей, які сповідують мусульманську віру.
Складне питання для Вас: за даними з Вікіпедії люди, як сповідують мусульманську віру, складають більшість в 46 країнах світу.
Якщо врахувати, що основна частина мусульман живе у Франції, Німеччині та Великій Британії, то залишиться можливо тільки Монголія.

Ахах.
Маю на увазі міста Туреччини. Анталия, наверное
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 05:45

Ахах.
Зараз Анталія - і Туреччина взагалі - практично «закритий клуб».
Купити можна, користуватися - майже ні.
«Хто не встиг - той запізнився».
Зараз приятель працює за контрактом в Німеччині - щойно повернувся із прогулянки в засніжену Північну Італію - то дуже хвилюється не проґавити термін подачі заявки на продовження картки ВНП в Туреччині за фактом володіння 3-к квартирою в 150 кв.м, купленій в серпні 2021 за 34 000$.
Так приємно, працюючи в Німеччині, та катаючись на авто, купленому в Німеччині (на вихідні їздять на закупи в Прагу, бо в Німеччині в неділю не працюють магазини), знати, що десь далеко - за 3000 км - є «Запасний аеродром»…
Цікаво, що 80% населення Туреччини сповідують іслам, а Німеччина - одна з провідних країн світу, де живуть більше всього мусульман.
І не боїться, скотиняка…
А можливо, просто колишній киянин не сповідує викривлені та хибні принципи…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 09:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Акурт, я скрізь купити можу, користуватись - ні.
Зараз буду продавати квартиру в Польщі, яку не бачив і не побачу)).
Просто треба мати свого бігунка жінку чи інваліда
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